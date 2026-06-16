Prueba Pirelli: Ferrari, Aston Martin y Cadillac completan más de 1,500 km en el primer día
El más rápido fue Charles Leclerc, que completó 134 vueltas con un mejor tiempo de 1'16"619 y el objetivo de la prueba era probar diferentes estructuras del compuesto C2. En pista también estaba Yuki Tsunoda, inmerso en pruebas TPC con el Red Bull RB21.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Ferrari, Aston Martin y Cadillac son los tres equipos que hoy han participado en una jornada de pruebas organizada por Pirelli para el desarrollo de los neumáticos de seco para la próxima temporada, en el circuito de Barcelona-Cataluña.
Durante la mañana, las escuderías probaron diferentes soluciones de estructura para el compuesto C2 con tandas de rendimiento de 8 vueltas. Por la tarde, las mejores opciones fueron probadas en cambio en largas distancias. Las temperaturas del asfalto alcanzaron los 57°C, mientras que las del aire los 34°C.
En el Ferrari, Charles Leclerc completó 134 vueltas para un total de 624 kilómetros, con un mejor tiempo de 1'16"619. Jak Crawford, al volante del Aston Martin, recorrió 680 kilómetros en 146 vueltas, con un mejor crono de 1'23"709. Zhou Guanyu, en cambio, realizó 54 vueltas con Cadillac para 251 kilómetros, debido a algunos problemas técnicos, deteniendo el cronómetro en 1'21"543.
En pista, pero para realizar una prueba TPC, también estaba Yuki Tsunoda. El piloto japonés, que este año desempeña el papel de reserva para Red Bull, estaba al volante de un RB21, por lo tanto de un coche de vieja generación, con el que obtuvo un mejor crono de 1'14"650, conseguido sin embargo montando unos neumáticos demo.
Mañana las pruebas continuarán solo con el Cavallino y el equipo americano. Zhou permanecerá al volante del Cadillac, mientras que Charles será sustituido por su hermano Arthur Leclerc.
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