Red Bull esconde detalles muy interesantes sobre el RB20. Al monoplaza de Adrian Newey hay que analizarle todos los detalles, hasta los más insignificantes, porque el "genio" es capaz de encontrar rendimiento en cualquier parte del coche.

Desde el nacimiento de los coches con efecto suelo, el diseño del splitter bajo la carrocería ha cambiado: ya no se ve el largo labio que sobresalía en la normativa anterior. Las normativas cada vez más estrictas sobre la flexibilidad de los bajos han modificado las características de una zona del monoplaza que siempre ha sido delicada.

La imaginación, sin embargo, agudiza el ingenio: Newey, de hecho, ha exasperado un concepto aerodinámico que ya estaba esbozado en el RB19 del año pasado. ¿En qué consiste? Para empezar, el splitter es muy corto porque dentro de la deriva vertical también hay algunas ECUs y otros elementos electrónicos que pueden estar bien protegidos y fácilmente refrigerados con una toma de aire abierta específica en el 'bulbo'.

Dicho esto, es justo observar que lo que era la bandeja en T se ha transformado, con el tiempo, en un elemento aerodinámico con una forma que, lateralmente, se asemeja a la de un perfil aerodinámico con un borde de ataque bastante perfilado y que luego desciende hacia la parte trasera.

Si no fuera por el segundo elemento aerodinámico situado justo encima, no sería posible crear una especie de canal de Venturi que funciona como si hubiera una especie de doble fondo. El efecto combinado de los dos perfiles, de hecho, debería aumentar la carga aerodinámica local en un punto crucial del coche. No sólo eso, sino que también hay un intento de dirigir los flujos destinados al canal inferior más cerca de la carrocería, que luego alimenta de aire el difusor trasero, mejorando la eficiencia del RB20.

De hecho, el "segundo splitter" se ha ajustado gradualmente en su diseño para ser más funcional al patrón de flujo. El tema también ha llamado la atención de los ingenieros de Haas: en el paquete de actualización que la escudería americana ha traído a China, no sólo figura la parte inferior, en lugar del capó, con branquias más abiertas para facilitar la evacuación del calor de los radiadores, sino también una bandeja en T que retoma las ideas desarrolladas por Red Bull.

Detalle del Haas VF-24 con la evolución del T-tray al estilo Red Bull RB20 Foto de: Giorgio Piola

En el VF-24 vimos una solución ligeramente diferente a la aplicada por el equipo de Milton Keynes, porque el desviador de flujo superior está más cerca del suelo que el visible en el RB20, pero los ingenieros dirigidos por Andrea De Zordo ciertamente se inspiraron en Red Bull.

Es un anticipo de lo que también veremos en el Ferrari SF-24 del GP. Veremos.