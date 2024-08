¿La mayor remontada desde Lázaro? A todo el mundo le gusta una buena historia de remontada, y la Fórmula 1 ha disfrutado de muchas a lo largo de sus casi 75 años de historia como competición de gladiadores entre el hombre y la máquina.

Tal y como están las cosas en la temporada actual, Max Verstappen tiene una ventaja de 78 puntos sobre Lando Norris, pero el aparentemente invulnerable holandés ha tenido que aceptar que ya no tiene el coche más rápido de la F1; McLaren y Mercedes se han repartido el cuarteto de victorias más reciente de cara al parón veraniego. Red Bull, por su parte, sólo tiene 42 puntos de ventaja sobre McLaren en la clasificación de constructores.

Si Verstappen y Red Bull consiguen lo impensable y no cierran los campeonatos este año, será la mayor oscilación en el título de pilotos desde mitad de temporada nunca antes vista.

Muchos han intentado luchar contra probabilidades insuperables y han fracasado; Damon Hill recortó la enorme ventaja de Michael Schumacher en el campeonato de pilotos de 1994 gracias a las indiscreciones del alemán ese año, pero el piloto de Benetton le negó la oportunidad de completar el vuelco con su colisión en la final de Adelaida.

También está el intento de Sebastian Vettel de recortar la considerable ventaja de Jenson Button en 2009, cuando el desarrollo de Red Bull lo había llevado más allá de Brawn GP, pero Button consiguió sacudirse los nervios del campeonato para cerrar la historia de cuento de hadas del equipo.

Pero hay muchos ejemplos de pilotos que superaron los pronósticos en la segunda mitad de la temporada para hacerse con el título. Para una reflexión completa sobre el título de este año, hemos escogido a los ganadores que pilotaron para equipos diferentes al piloto que lideraba en el punto intermedio de la temporada. O, en un caso, mantenían una ventaja significativa a falta de sólo tres rondas...

1964 - Surtees niega a Clark una exitosa defensa del título, ayudado por el abandono de Hill

Los tres primeros después de la 5ª ronda: Clark 30, Hill 26, Ginther 11

Los tres primeros al final de la temporada: Surtees 40, Hill 39, Clark 32

Después de la quinta ronda del campeonato del mundo de 1964, en Brands Hatch, John Surtees ni siquiera figuraba entre los cinco primeros del campeonato. Tenía sólo 10 puntos y estaba empatado en sexta posición con Dan Gurney, por detrás de un trío de pilotos - Richie Ginther, Peter Arundell y Jack Brabham - empatados a 11. El escenario estaba preparado para que Jim Clark, piloto de Lotus, y Graham Hill, de BRM, se batieran en duelo por un segundo título mundial.

John Surtees, Ferrari 158, lucha con Jim Clark, Lotus 25 Climax Fotografía de: David Phipps

Surtees sólo había conseguido dos finales en las cinco primeras carreras: un segundo puesto en Zandvoort y un tercero en la mencionada carrera de Brands Hatch. Sin embargo, el excampeón de motociclismo retomó su búsqueda de un título sobre cuatro ruedas con la victoria en Nurburgring, a pesar de perder el liderato en la primera vuelta a manos de su compañero de equipo en Ferrari Lorenzo Bandini, que pronto fue superado por Clark. Surtees adelantó a ambos para ponerse en cabeza y controló el desafío de Dan Gurney para liderar los dos tercios finales de la carrera de 15 vueltas. Hill terminó segundo y aventajó en dos puntos a Clark al frente de la clasificación.

Un fallo en la suspensión en Zeltweg detuvo el progreso, pero el daño fue limitado ya que tanto Hill como Clark también se retiraron de la carrera austriaca, lo que significaba que Surtees aún no estaba fuera de combate. A continuación, ganó la carrera de casa de Ferrari en Monza, situándose a cuatro puntos de Hill, y luego llevó al North American Racing Team a la segunda posición en Watkins Glen, aunque Hill amplió su ventaja en el campeonato a cinco puntos con la victoria.

En la era de los puntos perdidos, Hill ya tenía que perder su quinto puesto del Gran Premio de Bélgica, lo que significaba que necesitaba al menos ser tercero para garantizarse el título en la final de México. Allí, Clark lideraba por delante de Gurney, con Hill tercero por delante de Bandini y Surtees, extinguiendo de hecho las opciones de título del último.

Entonces llegó el columpio. Bandini se enredó con Hill en un intento de adelantamiento en la horquilla del Autódromo Hermanos Rodríguez, haciendo que ambos hicieran un trompo y dañando el escape de Hill. El campeón de 1962 se quedó sin potencia como resultado y cayó hasta la 11ª posición en el clímax de la carrera, poniendo fin a su oportunidad de conseguir otro título y aumentando significativamente las esperanzas de Clark. El Lotus 33 del escocés empezó a perder aceite y se gripó en la última vuelta. Consciente de las ramificaciones del campeonato, Bandini jugó entonces el papel de obediente compañero de equipo y dejó pasar a Surtees a la segunda posición, asegurando al británico un título improbable que había llegado hasta el final.

1976 - Hunt vence a Lauda en una temporada polémica

Los tres primeros tras la 8ª ronda: Lauda 55, Hunt 26, Depailler 26

Los tres primeros al final de la temporada: Hunt 69, Lauda 68, Scheckter 49

La mayoría conoce la batalla por el título de 1976 entre Niki Lauda y James Hunt, aunque apenas tuvo importancia en la primera mitad del año. Hunt fue despojado de su victoria en el Gran Premio de España cuando se descubrió que su McLaren M23 era demasiado ancho por 1,8 cm. Tras el Gran Premio de Francia, Lauda estaba cómodamente situado con 55 puntos y parecía dispuesto a defender con éxito su título de 1975. Hunt ascendió a la cuarta posición de la clasificación del campeonato con la victoria en Paul Ricard, cuando Lauda se retiró. Luego se convirtió en segundo cuando su victoria en el Jarama fue revalidada en apelación para aventajar al dúo de Tyrrell Patrick Depailler y Jody Scheckter.

James Hunt, McLaren M23 Ford lidera la carrera junto a Mario Andretti, Lotus 77 Ford con Niki Lauda, Ferrari 312T2 y John Watson, Penske PC4 Ford. Foto: Motorsport Images

El Gran Premio de Gran Bretaña también fue polémico, ya que Hunt se vio implicado en una colisión múltiple en la primera vuelta provocada por el intento de Clay Regazzoni de adelantar a Lauda en Paddock Hill Bend. La carrera fue señalada con bandera roja y, con la suspensión dañada, Hunt se salió de la carretera. Su coche original fue finalmente reparado, debido a una confusión sobre la validez de utilizar el coche de repuesto, y se le permitió tomar la salida en la reanudación. Tomó la delantera a Lauda cuando el Ferrari empezó a tener problemas con la caja de cambios, y parecía haber ganado, pero Ferrari protestó con éxito el resultado alegando que Hunt no había estado corriendo cuando se detuvo la carrera.

Hunt fue descalificado, aumentando así la ventaja de Lauda en el campeonato, pero el austriaco sufrió posteriormente un terrible incidente casi mortal en Nurburgring y fue rescatado de su Ferrari en llamas. A pesar de las considerables cicatrices en la cara y la inhalación de gases nocivos, Lauda sólo se perdió los grandes premios de Austria y Holanda, aunque Ferrari boicoteó el primero como protesta contra la reincorporación de Hunt al Jarama. Hunt, que había ganado la carrera alemana cuando se reanudó, también consiguió la victoria en Zandvoort para situarse a 14 puntos de Lauda en el campeonato.

Se retiró en Monza, mientras que Lauda se sobrepuso a un dolor increíble para conseguir el cuarto puesto, pero se recuperó y consiguió victorias en Canadá y Watkins Glen. Todo estaba listo para la final de Fuji, que comenzó en condiciones torrenciales. Lauda se retiró después de dos vueltas, decidiendo que no quería arriesgar su vida compitiendo en condiciones meteorológicas terribles por un título, lo que significaba que Hunt sólo tenía que terminar cuarto. A medida que el circuito se secaba, Hunt empezó a perder rendimiento e hizo una parada tardía al final de la vuelta 68 para montar neumáticos nuevos. Con gomas nuevas, alcanzó y adelantó a Alan Jones y Regazzoni, lo que le dio el tercer puesto y el título de 1976.

1982 - Rosberg consigue el título con una sola victoria

Los tres primeros tras la 8ª ronda: Watson 30, Pironi 20, Patrese 19

Los tres primeros al final de la temporada: Rosberg 44, Pironi 39, Watson 39

Con 11 ganadores diferentes y ningún piloto ganando más de dos carreras, 1982 fue un año de campeonato enormemente competitivo. También tuvo notas desesperadamente sombrías con la muerte de Gilles Villeneuve, mientras que Didier Pironi sufrió un incidente que puso fin a su carrera y cambió una batalla por el campeonato muy disputada.

Keke Rosberg, Williams FW07C Foto: Sutton Images

Alain Prost ganó las dos primeras carreras, pero la fiabilidad de Renault (y su propia salida de pista en Mónaco) le hicieron perder posiciones en la lucha por el título. A mitad de temporada, tras el Gran Premio de Canadá, John Watson había conseguido dos victorias y se situaba en cabeza del campeonato, con 10 puntos de ventaja sobre Didier Pironi, de Ferrari, pero el estado de forma del piloto de McLaren cayó en picado y no consiguió puntuar en las seis carreras siguientes.

Pironi se hizo con el liderato del campeonato en Brands Hatch y lo amplió a nueve puntos sobre Watson en el Gran Premio de Francia. Consiguió la pole para la siguiente carrera en Hockenheim, pero sufrió una fuerte salida de pista en los entrenamientos sobre mojado cuando pensó que Derek Daly se salía de la trazada para dejarle pasar, y en lugar de eso alcanzó a un Alain Prost que no le veía y saltó por encima de su Renault. El impacto destrozó las piernas del francés y puso fin a su carrera en la F1. A fuerza de terminar tercero, Keke Rosberg entró en escena y se situó a nueve puntos de Pironi en el campeonato.

Rosberg se vio superado en la línea de meta por Elio de Angelis en el Osterreichring, ambos separados por sólo 0,05s, pero el finlandés se recuperó y consiguió su única victoria del año en Dijon. Pero el título aún no estaba hecho; Rosberg no pudo puntuar en Monza, ya que Watson fue cuarto y se situó a nueve puntos en la final del Caesars Palace. El piloto del Ulster necesitaba ganar y que Rosberg no puntuara en el aparcamiento de Las Vegas; a pesar de una brillante remontada, Watson no pudo recortar la ventaja de Michele Alboreto y se conformó con la segunda plaza. Rosberg terminó quinto, cimentando una improbable victoria en el campeonato.

1983 - Piquet se beneficia de la falta de fiabilidad de Renault

Los tres primeros tras la 12ª ronda: Prost 51, Arnoux 43, Piquet 37

Los tres primeros al final de la temporada: Piquet 59, Prost 57, Arnoux 49

A diferencia de las otras historias, hemos tomado una instantánea del campeonato de 1983 a falta de tres carreras. Prost tenía ocho puntos de ventaja sobre René Arnoux, de Ferrari, y 14 sobre Nelson Piquet, de Brabham, pero los problemas de fiabilidad que plagaron sus esperanzas de campeonato en 1982 habían empezado a aparecer. Arnoux había ganado el Gran Premio de Holanda para acercarse a la lucha por el título, ya que tanto Prost como Piquet se habían retirado.

Nelson Piquet, Brabham BMW Foto: BMW AG

En el primero de esos tres, Piquet y Arnoux terminaron primero y segundo en Monza para dar un paso decisivo hacia Prost en la clasificación, ya que el turbocompresor del Renault falló a mitad de carrera. Una carrera organizada apresuradamente en Brands Hatch sustituyó a la prevista en Nueva York, en Flushing Meadows, que también ganó Piquet gracias a que Riccardo Patrese y Elio de Angelis llegaron a las manos en cabeza.

Prost había terminado segundo para retrasar a Piquet en su precipitado salto al liderato del campeonato, mientras que Arnoux sufrió un trompo que le costó puntos desde la quinta posición de la parrilla. Esto dejó al francés fuera de juego, necesitado de una victoria para tener al menos una oportunidad de hacerse con el título.

Todo se redujo a la final de Kyalami, con Prost sólo dos puntos por delante de Piquet en la clasificación, y Arnoux otros seis por detrás. Piquet había sido batido en la pole por Patrick Tambay por poco menos de un cuarto de segundo, pero superó al piloto de Ferrari en un intento de completar el cambio de suerte en el campeonato. Arnoux no tardó en quedar definitivamente fuera de la lucha tras un problema de motor, mientras que Prost necesitaba recuperar terreno para acercarse a Piquet y conservar su ventaja en la clasificación.

Tras superar a Tambay en las primeras vueltas, Prost se colocó tercero tras una rápida salida de Andrea de Cesaris y parecía que iba a desafiar al dúo de Brabham de delante, Piquet y Patrese. Sin embargo, el Renault de Prost decidió abandonar cuando el turbo volvió a fallar. Piquet retrocedió para asegurarse de que su BT52 con motor BMW llegaba hasta el final, terminando tercero para completar la remontada y adjudicarse un segundo título mundial.

2007 - Raikkonen se beneficia del conflicto interno de McLaren

Los tres primeros tras la novena ronda: Hamilton 70, Alonso 58, Raikkonen 52

Los tres primeros al final de la temporada: Raikkonen 110, Hamilton 109, Alonso 109

Se esperaba que 2007 fuera una lucha directa entre Kimi Raikkonen, de Ferrari, y Fernando Alonso, de McLaren, pero ninguno de los dos había contado con que el piloto novato Lewis Hamilton causara inmediatamente un impacto sísmico en el panorama de la F1. Aunque Raikkonen ganó la carrera inaugural de la temporada en Australia, McLaren no tardó en imponer su dominio y, al final de la séptima prueba del campeonato, Hamilton lideraba el campeonato con 10 puntos de ventaja sobre Alonso, mientras que Raikkonen había retrocedido tras no subir al podio en las cuatro carreras anteriores.

Felipe Massa, Ferrari F2007, lidera a Kimi Raikkonen, Ferrari F2007, Lewis Hamilton, McLaren MP4-22, Fernando Alonso, McLaren MP4-22, Mark Webber, Red Bull Racing RB3 Robert Kubica, BMW Sauber F1.07, Nick Heidfeld, BMW Sauber F1.07, y el resto de la parrilla en la salida. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Pero la suerte de Raikkonen cambió, y ganó tanto el Gran Premio de Francia como el de Gran Bretaña que precedieron al ecuador de la temporada. A pesar de ello, seguía a 18 puntos de Hamilton tras su victoria en Silverstone, y Alonso se acercó a dos puntos de su compañero de equipo en un GP de Alemania pasado por agua en el que ni Hamilton ni Raikkonen puntuaron.

El lacónico finlandés protagonizó entonces una brillante racha de forma en las siete últimas carreras de la temporada; terminó segundo tras Hamilton en Hungría, una carrera dominada por el conflicto Alonso-Hamilton cuando el español impidió que su compañero más joven marcara una última vuelta en la clasificación al quedarse en su box. Ferrari consiguió un 1-2 en Turquía en la siguiente carrera, con la victoria de Felipe Massa sobre Raikkonen para adelantar a su compañero de equipo en la clasificación del campeonato.

El 1-2 de McLaren en Monza restableció la ventaja de 18 puntos de Hamilton sobre Raikkonen, mientras Alonso era segundo en la general y estaba a tres puntos del liderato. La victoria de Raikkonen en Bélgica recortó la distancia a 13 puntos, Hamilton ganó para subirla a 17, pero el abandono del británico en China tras resbalar en la grava de entrada al pitlane con los neumáticos gastados recortó la desventaja de Raikkonen a siete puntos.

Entonces llegó el final de Brasil. Massa consiguió la pole por delante de Hamilton, Raikkonen y Alonso, y Ferrari se colocó 1-2 cuando Raikkonen adelantó al líder del campeonato por el exterior en la primera curva con una salida rápida. Alonso le siguió en la parte inferior de la colina, lo que provocó la remontada de Hamilton, que posteriormente se bloqueó en Descida do Lago y perdió más posiciones. En su recuperación desde la octava posición, el ritmo de Hamilton desapareció repentinamente con un problema en la caja de cambios, y el progreso se vio obstaculizado aún más cuando McLaren se encontró con la necesidad de parar tres veces a su piloto después de haber parado en seco en el primer stint.

Con Hamilton en apuros, Raikkonen sólo necesitaba que Massa mantuviera a raya a Alonso, cosa que hizo el brasileño, para conquistar su único título mundial. Hamilton, que acabó séptimo, tuvo un rayo de esperanza cuando los BMW y los Williams fueron investigados por irregularidades en el combustible, pero finalmente no llegó a nada. Raikkonen, en circunstancias increíbles, se había proclamado campeón.

2012 - Vettel da un salto en la segunda mitad para lograr su tercer título consecutivo

Los tres primeros tras la 11ª ronda: Alonso 164, Webber 124, Vettel 122

Los tres primeros al final de la temporada: Vettel 281, Alonso 278, Raikkonen 207

En muchos sentidos, 2012 fue un sucesor espiritual de 1982, aunque afortunadamente sin las penas ni las disputas políticas. Una racha de siete ganadores diferentes en las siete primeras carreras se vio truncada por la victoria de Alonso en Valencia, una carrera en la que asumió el liderato de Sebastian Vettel cuando el alternador del piloto de Red Bull se estropeó. El español fue segundo en Silverstone y ganó en Hockenheim para situarse 34 puntos por delante de Mark Webber y 44 de Vettel.

Bruno Senna, Williams FW34 Renault colisiona con Sebastian Vettel, Red Bull RB8 Renault Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Vettel recortó la distancia a 42 en Hungría, pero Alonso tenía una clara ventaja de cara al parón veraniego. Alonso se fue al suelo en el pinball de Romain Grosjean en La Source en Bélgica, permitiendo a Vettel recortar la distancia a 24 puntos, pero Alonso recuperó parte de esa ventaja en Monza cuando el alternador de Vettel volvió a causar problemas. En ese momento, Vettel llegó a salirse de los tres primeros puestos del campeonato, ya que Hamilton y Raikkonen se interpusieron entre él y Alonso.

Pero Vettel devolvió el fuego de forma espectacular, logrando cuatro victorias consecutivas en Singapur, Japón, Corea y la India. Ahora aventajaba a Alonso en 13 puntos, una diferencia que se mantuvo en la final de Brasil, ya que ambos compartieron un segundo y un tercero en las carreras de Abu Dhabi y Austin.

Alonso se clasificó mal para la carrera de Interlagos, saliendo sólo octavo, mientras que Vettel se colocó cuarto en la parrilla. Ambos se solaparon en las primeras curvas, lo que situó a Vettel séptimo y en medio del grupo de coches del mediocampo. Posteriormente chocó con Bruno Senna, que hizo trompear a Vettel y empujó al entonces bicampeón hacia la parte baja de la parrilla. Alonso ascendió a la segunda posición, pero nunca llegó a acercarse al líder , Jenson Button.

Vettel se recuperó hasta la sexta posición, pero tuvo que hacer una larga parada en boxes para montar neumáticos intermedios cuando la lluvia arreciaba, ya que Red Bull no estaba preparado para él. Al final, todo se redujo a un adelantamiento a Michael Schumacher en la vuelta 64, que devolvió a Vettel a la sexta posición y le aseguró -si se mantenía el orden- el título de campeón. Cuando Paul di Resta se estrelló y salió el coche de seguridad, se acabó el campeonato, y la mirada de Alonso se impregnó en la memoria de todos los que presenciaron un final dramático.

2018 - Hamilton supera a Vettel por segundo año consecutivo

Los tres primeros tras la 10ª ronda: Vettel 171, Hamilton 163, Raikkonen 116

Los tres primeros al final de la temporada: Hamilton 408, Vettel 320, Raikkonen 251

En 2017, Hamilton estaba por detrás en el campeonato frente a Vettel de Ferrari a mitad de temporada, pero le dio la vuelta a la temporada para conseguir un cuarto título mundial. El libro de formularios se repitió en 2018, ya que Vettel volvió a llevar a Ferrari a una batalla por el campeonato contra el poderío de Mercedes.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W09 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Cuando Vettel ganó en el Gran Premio de Gran Bretaña, tenía ocho puntos de ventaja sobre Hamilton, siete más de los que tenía en el mismo punto en el '17. Y Vettel estaba dispuesto a ampliar su ventaja en Hockenheim, liderando desde la pole a pesar de una batalla contra el sobrecalentamiento de los neumáticos y luchando con un trozo de alerón delantero perdido después de golpear un bordillo. A 15 vueltas del final, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos: Vettel estrelló su Ferrari contra el muro en la curva Sachs Kurve y le puso el liderato en bandeja de plata a Hamilton.

Hamilton esperaba que ese fuera el punto de inflexión, y su deducción resultó ser correcta; el piloto de Mercedes había ganado tres de las 10 primeras carreras, pero encadenó ocho victorias en las 11 últimas, mientras Vettel cometía una serie de errores que fueron diluyendo sus aspiraciones al campeonato. En el mismo tramo de carreras, Vettel sólo ganó una vez, en Bélgica.

Ambos se enfrentaron en el Gran Premio de Italia y Vettel salió peor parado, y el alemán sólo pudo ser tercero en Singapur y Rusia. El clavo en el ataúd llegó cuando cayó en Japón tras un contacto con Max Verstappen y terminó sexto, y Hamilton se hizo con el título en México a falta de dos carreras.