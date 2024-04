Daniel Ricciardo ha tenido problemas para igualar a su compañero de equipo Yuki Tsunoda este año y ha sugerido que algo podría no ir bien con su paquete.

El director de carrera Alan Permane ha subrayado que el nuevo chasis se estaba construyendo de todos modos, y no se ha construido debido a las dudas sobre el coche actual de Ricciardo.

"Para mí, el chasis es un gran trozo de carbono al que fijamos la suspensión, el motor y la caja de cambios", dijo. "Es realmente improbable que haya problemas de rendimiento con el chasis.

"Sin embargo, tenemos uno nuevo, tiene sentido a todos los niveles dárselo a Daniel, sobre todo porque Yuki está muy contento y muy cómodo donde está. No tenemos preferencias en cuanto a pilotos.

"Con Daniel tal vez sea bueno para él poner eso completamente a la cama, que no hay ningún problema con el coche".

En el pasado, los equipos a veces han descubierto que los pilotos que sospechaban de un problema con el chasis estaban en lo cierto, aunque Permane cree que no será el caso del VCARB 01 de Ricciardo.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"A veces puedes medir cosas, puedes poner chasis en plataformas y comprobar rigideces y cosas así", dijo. "La razón por la que digo que es muy poco probable es porque realmente no es un diferenciador de rendimiento.

"Una célula de supervivencia es lo que se conoce en el reglamento, está ahí para montar la suspensión delantera, para montar el motor y para mantener seguro al piloto.

"Así que no lo veo como un diferenciador de rendimiento, y desde luego no es algo en lo que queramos meter y sacar pilotos. Es un feliz accidente que tengamos uno, y no tiene sentido dárselo a Yuki.

"Tiene sentido dárselo a Daniel, pero no vamos a traer un chasis nuevo por sus problemas, que quede claro. Es porque todo encaja".

Permane admitió que el equipo tiene que tener mucho cuidado a la hora de ajustar el coche a las preferencias personales de Ricciardo.

"No es fácil, porque puedes solucionar ese tipo de cosas con la puesta a punto", dijo. "Pero lo que no quieres hacer es que el coche sea más lento, y hemos sido muy cautelosos para no convertirlo en un coche más cómodo pero más lento".

"En un mundo perfecto, lo marcas, le das su confianza, y luego retrocedes lentamente para obtener el máximo rendimiento".

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Red Bull Content Pool

"No hay ninguna razón por la que Daniel no pueda pilotar el coche tal y como es, en su forma más rápida. Eso está claro. Estoy bastante seguro de que lo entiende y eso es lo que tenemos que hacer, darle el coche más rápido posible."

Para Suzuka, el equipo ha introducido un suelo revisado, con el que rodó Tsunoda en la FP1, mientras que el tercer piloto, Ayuma Iwasa, utilizó la versión estándar. Ese coche se convirtió después al nuevo suelo para que Ricciardo lo utilizara en la FP2.

Permane añadió que la actualización aportará más rendimiento en los lugares donde dominan las curvas lentas.

"Tiene trapecios en la parte delantera, un nuevo alerón en el lateral y un nuevo detalle alrededor del neumático trasero", dijo. "Nos da un buen escaloncito de carga aerodinámica.

"Estamos un poco indecisos a la hora de decir que va a ser fantástico aquí en Suzuka, ya que se centra principalmente en la baja velocidad, y aquí tenemos mucho más contenido de alta velocidad, así que estamos intrigados por ver cómo irá aquí.

"Nos gustaría un poco más de rendimiento a alta velocidad, por eso digo que estamos un poco indecisos aquí. Tenemos mejoras en camino para las próximas carreras que se centrarán en esa área".

Con información de Jonathan Noble