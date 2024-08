Mientras la F1 busca ampliar su calendario para aprovechar al máximo el creciente interés mundial por el campeonato, está claro que albergar una carrera en el continente africano, el único que aún no ha visitado este deporte, es un objetivo clave.

Varios países han expresado su interés por albergar un Gran Premio, con Sudáfrica a la cabeza de la encuesta, pero parece que Ruanda tiene el proyecto más avanzado y sólido para que se produzcan conversaciones más serias.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha asegurado que se ha concertado una reunión con el país del este de África para hablar del proyecto, que considera prometedor.

"Van en serio", dijo Domenicali. "Han presentado un buen plan y de hecho tenemos una reunión con ellos a finales de septiembre. Será un proyecto en marcha".

El interés de Ruanda por el automovilismo es cada vez mayor, y representantes del Rwanda Development Board, la institución gubernamental responsable de ampliar y desarrollar los intereses financieros del país, viajaron este año al Gran Premio de Mónaco para reunirse con la FIA. Ruanda también acogerá la asamblea general anual de la FIA y la ceremonia de entrega de premios en su capital, Kigali, en diciembre.

Una vez que la F1 ha logrado su objetivo de expansión en Estados Unidos y está satisfecha con las tres carreras que celebra allí en Miami, Austin y Las Vegas, ahora está estudiando dónde puede expandirse en el resto del mundo. Domenicali dijo que África, que no ha acogido una carrera de F1 desde el Gran Premio de Sudáfrica en 1993, era una opción que se estaba considerando seriamente.

"Queremos ir a África, pero necesitamos las inversiones y el plan estratégico adecuados", dijo. "Tenemos que encontrar el momento adecuado y asegurarnos de que en ese país, en esa región, en ese continente, existe la acogida adecuada, porque, por supuesto, tienen otras prioridades. Siempre tenemos que ser muy cuidadosos y tomar las decisiones correctas".

Ayrton Senna vence a Alain Prost y Michael Schumacher en el Gp de Sudáfrica de 1993. Foto de: Motorsport Images

Domenicali también explicó que la F1 había alcanzado ahora una etapa en la que había suficiente interés en todo el mundo para permitirle elegir el mejor calendario posible, entre la gran selección de países que querrían ser añadidos.

"Hasta 2020, estábamos en una situación en la que el número de lugares que deseaban acoger la F1 no era muy alto", añadió el ex director de Ferrari. "Por eso no éramos capaces de ejercer lo que yo describiría como 'presión constructiva' para aumentar lo que podemos ofrecer a nuestros clientes y aficionados".

"Hoy estamos en el otro lado. Hay tantos lugares en el mundo que quieren acoger la F1 que eso nos permite asegurarnos de que trabajamos con todos ellos para hacer crecer la experiencia. Con 24 carreras, creo que varias de ellas permanecerán fijas, y podemos ajustar las que estamos discutiendo para ver cuál será el futuro a medio plazo."

"No veo grandes cambios a corto plazo, pero en los próximos dos meses tenemos que discutir cómo serán las 26, 27 y 28 carreras. Tenemos diferentes opciones, pero estamos en una buena posición".

Un posible Gran Premio de Tailandia es otro elemento que probablemente se añada al calendario en los próximos años. El gobierno tailandés está presionando para que se cumpla su deseo.

Domenicali ha indicado que tiene previsto visitar el país asiático después del Gran Premio de Singapur de este año para evaluar el progreso del proyecto. En un principio, estaba previsto que la carrera se celebrara en las calles de la capital, Bangkok, pero podría acabar adoptando una forma diferente.