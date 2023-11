Así se creó el rumor de la salida de Pérez por Alonso en Red Bull y qué es verdad

Helmut Marko empieza a estar harto de los eternos rumores: "Por no sé cuántas veces", responde en una entrevista con Sky cuando se le pregunta si Red Bull podría no echar a Sergio Pérez después de todo: "Tiene contrato hasta 2024, y eso es lo que va a pasar".

Sin embargo, nadie parece creerle. El comentarista de Sky Sports, Ralf Schumacher, persiste en la historia de que él tampoco puede imaginar a Pérez al volante de Red Bull en 2024. Y el periodista español Albert Fábrega, un reportero establecido y respetado en el paddock, ha añadido un nuevo impulso a la especulación estos días.

Él "no quiere creer el rumor que me han contado en el paddock. No", publicó Fábrega en el servicio de mensajes cortos X (antes Twitter) el 30 de octubre. Lo que, por supuesto, desató la imaginación de sus seguidores y, en algunos casos, dio giros descabellados. Al día siguiente, Fábrega escribió: "Espero que se quede en un rumor".

Siempre que se deja un vacío con una redacción críptica y vaga en un deporte como la Fórmula 1, que está en el punto de mira mundial, ese espacio se llena de especulaciones. Así que rápidamente se inventó la historia apropiada: Fernando Alonso se retiraría o, lo que es más plausible, pasaría a Red Bull en lugar de Sergio Pérez.

¿Hasta qué punto son verosímiles los rumores de las redes sociales?

Que Alonso quiera retirarse suena, cuando menos, improbable. El piloto de 42 años dejó Alpine a finales de 2022 porque sólo querían darle un año de contrato. Alonso, sin embargo, insistió en que quería pilotar en Fórmula 1 durante más tiempo y sorprendentemente firmó con Aston Martin, donde le dijeron que podía quedarse dos años o más.

El rumor de que podría suceder a Pérez en Red Bull suena más plausible. Pérez no ha ganado una carrera desde Bakú en abril y ha sumado un máximo de cuatro puntos en cuatro de los últimos cinco fines de semana de carrera, en el que presumiblemente es el mejor coche de la Fórmula 1. Es obvio que esto no cumple las expectativas de Marko y del jefe del equipo, Christian Horner.

Además, el mánager de Alonso, Flavio Briatore, fue fotografiado hablando con Horner en el hospitality de Red Bull en el Gran Premio de Qatar. Que los dos sólo hablaran del tiempo no suena creíble. Pero incluso el propio Daily Mail, que fue el primero en informar de la conversación, dejó claro en su reporte que Alonso no era un problema en Red Bull.

¿Quién mejor para hacerlo que Checo Pérez?

Según la información de Motorsport-Total.com, Pérez comenzará la temporada 2024 a partir de hoy. No es ningún secreto que Marko siempre está buscando pilotos adecuados para Red Bull. De momento, sin embargo, no encuentra a nadie que sea rápido, esté disponible y, al mismo tiempo, tenga la confianza necesaria para competir contra Verstappen en el mismo coche.

Alonso (contratado por Aston Martin) podría ser uno, pero el bicampeón del mundo no está demasiado arriba en la lista de deseos de Marko y Honda. Sus intrigas políticas han dejado tierra quemada en algunos de sus equipos anteriores, más recientemente incluso en Alpine, su equipo percibido como favorito, donde ganó sus dos títulos de Campeón del Mundo en 2005 y 2006.

Red Bull asegura que Alonso no es un problema y que ni Briatore ni nadie de su equipo directivo se ha puesto en contacto con él. Así que aunque Alonso quisiera: un cambio así sería "un sinsentido total", dicen. Y Lando Norris (por quien también se dice que Audi está interesada) no puede ser liberado de su contrato con McLaren hasta finales de 2025.

Si lo hay, Ricciardo es el candidato más probable.

Daniel Ricciardo sigue siendo el candidato de moda en caso de que realmente echen a Pérez de Red Bull. Horner elogió al australiano tras su séptimo puesto en el Gran Premio de México: "Mira lo cerca que estuvo de Max en la calificación. Menos de una décima. Una actuación impresionante. Ha vuelto a ser el viejo Daniel".

"Es genial ver a Daniel rindiendo así de nuevo y confirma por qué le pusimos en el AlphaTauri justo antes de las vacaciones de verano", dijo Horner. "¡Estaba luchando contra un Mercedes en el AlphaTauri! Un fin de semana excepcional, creo. Y si no hubiera sido por la bandera roja, habría terminado incluso más adelante".

Si se mantiene la tendencia de que Ricciardo rinde más en el AlphaTauri y Pérez rinde menos en el Red Bull, no es imposible que se produzca un intercambio de pilotos en algún momento de la temporada 2024. Para Pérez, ese sería probablemente el final de Red Bull. Su contrato no prevé que se le cambie de piloto a voluntad.

Red Bull confía en Pérez

Pero por ahora, los jefes siguen confiando en él: En México mostró "un rendimiento estupendo hasta la primera vuelta", alaba Marko de los entrenamientos y la calificación, "y en carrera, estoy convencido, también habría acabado en el podio". Una apreciación que Horner comparte, "sin ninguna duda".

El jefe de equipo también sale en defensa de Pérez, de 33 años: "Difícilmente se le puede condenar por intentar ponerse en cabeza en el Gran Premio de su casa. [...] Todavía tiene tres carreras para asegurarse el segundo puesto en el campeonato. Hay 20 puntos entre él y Lewis. Ha tenido mala suerte, algunos problemas, pero creemos que puede hacerlo".

¿Y si no lo consigue? ¿Estará fuera Pérez si se queda por detrás de Hamilton en el campeonato de pilotos? "No es tan blanco o negro. También hay que ver las circunstancias", explicó Horner, subrayando: "Checo tiene contrato para el año que viene y nuestra intención es que esté en el coche en 2024."

"Le daremos todo el apoyo que podamos para asegurar el segundo puesto. Pero no hay ninguna decisión de que esté fuera si no puede hacerlo. Tendrá todo el apoyo del equipo para conseguir algo que nunca hemos logrado antes", dijo Horner. Después de todo, Red Bull nunca ha sido primero y segundo en el campeonato de pilotos en la historia del equipo.

¿Tiene Alonso dudas sobre Aston Martin?

Pero si Pérez realmente se queda, sigue sin estar claro qué quería insinuar el periodista español con su críptico tuit. ¿Quizás la dimisión de Alonso después de todo? En realidad, Fábrega no pertenece a la categoría de reporteros que se inventan libremente cualquier noticia para ganar un poco de atención. Algo que, por desgracia, se ha convertido en algo demasiado habitual en las redes sociales.

Teóricamente, es concebible que Alonso pierda interés y tenga dudas sobre el proyecto Aston Martin. Tras el sobresaliente inicio de temporada, el equipo se está estancando, y no son pocos los que creen que esto podría deberse a que Dan Fallows, que fue robado de Red Bull, pudo aportar sus ideas pero carece de la calidad de un Adrian Newey para luego desarrollarlas de forma independiente.

Otro rumor es que Lawrence Stroll se está dando cuenta poco a poco de que su hijo Lance probablemente no tiene lo que hay que tener para convertirse en campeón del mundo de Fórmula 1 después de todo, y que al proyecto familiar conjunto le falta por tanto el empuje necesario para puntuar. Probablemente no sea casualidad que hace unas semanas surgieran rumores sobre la venta de Aston Martin a Arabia Saudí.

Esto está claro: según la información de Motorsport-Total.com, a día de hoy puede descartarse prácticamente un fichaje de Alonso por Red Bull. Una renuncia del piloto de 42 años no encaja realmente con sus acciones, pero al menos suena un poco más plausible. Y: Puede que los rumores sean simplemente falsos. No sería la primera vez ...