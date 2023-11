Russell aplaude el juego limpio de Leclerc: pensé me bloquearía

La colisión de Sergio Pérez con Lando Norris en el Gran Premio de Abu Dhabi alegró a unos -Mercedes- y a otros no tanto -Ferrari-. El piloto de Red Bull recibió una penalización de cinco segundos que le hizo caer al cuarto puesto en el Gran Premio, lo que permitió a George Russell hacerse con la tercera plaza y sumar tres puntos más, precisamente la diferencia que separa a la marca de la estrella del Cavallino Rampante en el campeonato de constructores.

En caso de empate, la Scuderia habría tenido ventaja, gracias a la victoria de Carlos Sainz en Singapur. Charles Leclerc cedió entonces el paso a Checo Pérez con la esperanza de que abriera una brecha de más de cinco segundos sobre George Russell, a quien el mexicano acababa de adelantar. El monegasco no forzó tanto su estrategia como para atascar al piloto de Mercedes, lo que éste agradece.

"Ha estado cerca de Checo al final; pensaba que Charles iba a frenarme, pero se ha mantenido limpio, y eso merece un respeto", dijo Russell. "¡Ahora podemos relajarnos!"

"Checo tenía una penalización de cinco segundos. Teníamos que encontrar la manera de que terminara por delante de George con los cinco segundos. Intenté darle DRS y un rebufo, pero por desgracia no fue suficiente", se lamentó Leclerc, que logró la segunda plaza por delante del inglés.

Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes).

"Por un lado, estoy muy contento porque en un fin de semana como este, no hay una sola cosa que podríamos haber hecho mejor colectivamente. Creo que tener el segundo coche más rápido este fin de semana no era un hecho, pero hemos hecho un trabajo increíble, lo hemos hecho todo bien: la estrategia, la clasificación. Es una pena que hayamos terminado terceros en la clasificación de constructores. Es lo único que me importaba al final de la temporada, y no lo hemos conseguido".

En cuanto a Frédéric Vasseur, no le habría sorprendido ver a Leclerc levantar más el pie del acelerador para entorpecer a Russell. " Fue una gran carrera de Charles, hizo lo que pudo", dijo el director de la Scuderia Ferrari a Canal+. "Al final, incluso dejó a Pérez para intentar abrir la brecha de cinco segundos con Russell".

"Por una vez Mercedes no se quejará de la decisión de los comisarios este fin de semana. Ni siquiera sé lo que pasó con Pérez, ni siquiera miré. Pero no debemos estar decepcionados por nuestra parte: Charles hizo su trabajo, hizo lo que pudo. Es una de las primeras veces con Vegas que realmente hemos luchado con Red Bull en una carrera, y tenemos que tenerlo en cuenta para el año que viene."

"No te lo voy a decir todo, pero creo que incluso habría querido ser un poco más agresivo y frenar a Russell. Pero había que apuntar bien en ese momento". Leclerc lo confirmó al canal francés: "Después, incluso pensé en intentar frenar un poco a George en el sector 3, pero para ser sincero, era muy fácil cometer un error ahí y acabar tercero. Así que no quise correr ese riesgo porque era imposible hacerlo. Es una lástima".