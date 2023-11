Sainz libra la penalización en parrilla tras su choque en Abu Dhabi

Carlos Sainz se estrelló al principio de la sesión al pasar por la salida de boxes, lo que provocó la primera de las dos banderas rojas que redujeron considerablemente el tiempo en pista disponible para todos los pilotos, siendo Nico Hulkenberg el causante de la segunda.

Tras recibir una penalización de 10 posiciones por necesitar un depósito de energía extra después de su incidente con la tapa de la válvula de agua en la FP1 en Las Vegas la semana pasada, Sainz no ha sufrido la misma suerte en Abu Dhabi.

Ferrari tenía previsto cambiar la unidad de potencia y la caja de cambios durante la noche por otras ya utilizadas, pero más frescas, por lo que continuó con el cambio rutinario.

Una penalización podría haber tenido un impacto crucial en la lucha de Ferrari por el segundo puesto del campeonato, con el equipo y Mercedes separados por sólo cuatro puntos.

"Por alguna razón, ha habido un cambio en la pista en comparación con otros años", dijo Sainz sobre su accidente. "Hay dos baches, uno a la salida de la curva 2, y otro a la entrada de la curva 3, que con esta nueva generación de coches está alterando mucho el coche".

"Casi me pilla en la FP1, cambié algunas cosas en la puesta a punto y en la trazada intentando librarme de ello.

"Y luego por alguna razón de nuevo, en esa vuelta, me sorprendió. Debió ser un ángulo o exactamente una forma en la que me llevé el golpe, y me convirtió en un pasajero a partir de ahí".

"Ya hemos visto antes con esta generación de coches que cualquiera de estos pequeños baches puede realmente hacerte trompear, hacerte tener un choque bastante fuerte. Así que no es lo ideal, pero es lo que hay. Intentaremos mejorarlo mañana".

Se entiende que Sainz fue tanto más rígido como más bajo en la altura de pilotaje entre las dos sesiones, aunque no quiso dar más detalles.

"Sí, definitivamente cambiamos cosas de la FP1 a la FP2, lo que podría haber tenido un efecto", señaló. "Pero obviamente no voy a entrar en detalles sobre eso.

"Desafortunadamente no pude controlar el coche, se me fue de las manos. Y son esos momentos en los que te sientes como un completo pasajero, y desearías haber hecho algo diferente".

Y añadió: "No deberíamos tener ninguna penalización. Así que todo bien para el resto del fin de semana".