Sainz admite un fin de semana "duro" en Imola, pero señala hay luz en el túnel

En su penúltima carrera "en casa" como piloto de Ferrari, Carlos Sainz esperaba claramente algo más. En cambio, el fin de semana de Imola no trajo muchas satisfacciones, salvo un quinto puesto final que, sin embargo, dejó un sabor amargo en la boca del español, especialmente por ciertos problemas que, desde su punto de vista, comprometieron el fin de semana.

En la primera parte de la carrera, Sainz intentó seguir el ritmo de Leclerc, aunque en la tanda larga luego se llevó el golpe, hasta situarse a unos cuatro segundos y medio de su compañero de equipo en el momento en que el monegasco paró.

Una diferencia que fue aumentando paulatinamente también porque, por detrás de él, Oscar Piastri presionó mucho al español, permaneciendo mucho tiempo en la zona de DRS, pero sin ser capaz de encontrar ese margen extra para intentar un ataque. Sin embargo, fue precisamente en ese momento cuando también se decidió el destino de la carrera de Sainz, ya que Ferrari decidió no cubrir el undercut del australiano de McLaren, que entonces se puso claramente por delante.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotografía de: Sam Bloxham / Motorsport Images

En ese momento, Sainz intentó estirarse unas vueltas más pero, por otro lado, ni siquiera pudo estirarse de forma importante porque la presión detrás de él venía de George Russell. "Siempre queda la duda de qué podríamos haber hecho, quizás podríamos haber cubierto el undercut de Piastri, porque al final el ritmo entre nosotros era muy similar. El que iba delante parecía capaz de mantenerse. Intentamos alargar, pero al final sólo pude alargar unas vueltas porque Russell nos presionaba y nos hacía un undercut, así que no funcionó. Aprenderemos de esto también", dijo Sainz al final de la carrera.

Cuando Sainz volvió a la pista tras la parada, la diferencia ya rondaba los cinco segundos, por no hablar de que, al tener que adelantar también a Sergio Pérez, la diferencia se había ampliado hasta los seis segundos. Una diferencia que se mantuvo más o menos constante al menos hasta que volvió a acercarse, incluso el propio Sainz perdió mucho tiempo, quedándose a ocho segundos del australiano.

Más allá de esto, sin embargo, el de Ferrari señaló que hubo muchos problemas diferentes que tuvieron un impacto negativo no sólo en su carrera, sino también en su clasificación: "Fue una carrera difícil para mí, a nivel personal. Ayer después de la calificación vimos un par de problemas con el coche que probablemente también pesaron hoy. Tenemos que investigar y entender qué podemos cambiar. No ha sido una carrera ideal, obviamente no estoy contento porque en carrera quieres hacerlo bien, no quieres que sea la carrera más dura de la temporada.

"Por alguna razón, se alinearon muchas cosas y pasé muchos apuros. Creo que sabemos más o menos por qué, pero tenemos que asegurarnos de encontrar algunos cambios para Mónaco. No es algo relacionado con la puesta a punto, está relacionado con otras cosas de las que, obviamente, no hablamos en la F1. Pero hemos visto un par de cosas en el lado aerodinámico y en el lado del motor, especialmente al principio de la carrera, que tenemos que arreglar', dijo Sainz al final del día, subrayando cómo los problemas habían afectado negativamente a su fin de semana. Además, la clasificación también se vio afectada por su escaso feeling con los neumáticos blandos, un compuesto en el que no se sintió precisamente cómodo durante el fin de semana.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Está claro que en los próximos días se estudiará lo que salió mal, también de cara a Mónaco, porque la mirada ya está puesta en la próxima semana, en una de las etapas más icónicas del mundial. Montecarlo es una pista en la que, por supuesto, la calificación juega un papel decisivo, incluso más que en Imola, así que ser capaz de encontrar ese puntito extra en la vuelta en seco, un aspecto en el que el SF-24 ha mostrado hasta ahora algunos signos de dificultad en comparación con el ritmo de carrera, será la clave para lograr un buen resultado.

"En Mónaco dependerá mucho de la clasificación. Tenemos que entender y analizar cómo mejorar nuestro coche en clasificación, porque está muy claro que en carrera, especialmente hoy con Leclerc, no estuvimos muy lejos de los McLaren y los Red Bull. Si salimos delante, será una carrera completamente diferente. Sabemos dónde tenemos que concentrarnos".

"Mónaco es un circuito tan especial que creo que los cuatro coches de delante pueden ganar con una buena vuelta de clasificación. Será un buen momento en la Q3, porque creo que todos estaremos muy cerca".