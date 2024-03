Lewis Hamilton cuenta con unas estadísticas sobresalientes: lidera la lista histórica de victorias en carreras y poles, junto con 7 títulos mundiales, pero no gana desde el Gran Premio de Arabia Saudí de 2021.

En 2021, luchó por el título mundial contra el actualmente dominante Max Verstappen, que fue a parar a manos del holandés en la última carrera en Abu Dabi. Y el ex piloto de F1 Ralf Schumacher ha dicho que cree que Verstappen tiene más calidad que Hamilton:

"Lewis Hamilton es, por supuesto, un piloto increíblemente bueno, pero no creo que tenga las mismas cualidades que Max Verstappen. No es tan equilibrado como Verstappen, no necesariamente puede sacar una décima extra del coche."

"Hamilton es sin duda muy bueno en clasificación, el problema es que ha llegado a la edad en la que no puede o no quiere adaptarse al coche. Vive creyendo que porque ha ganado necesita volver a tener esa sensación y para ello necesita pilotar fuerte."

"La pregunta es, ¿se está moviendo con los tiempos y con las nuevas reglas? Porque con los cambios de reglas cambia el estilo de conducción, lo que lo hace más difícil", añadió Schumacher a Formel1.de.

A la pregunta de si Ferrari podría arrepentirse de haber decidido su alineación para 2025 tan pronto, cuando hay muchas posibilidades de que Verstappen no termine su contrato con Red Bull, el alemán respondió:

"No creo que Verstappen abandone Red Bull, así que no me imagino que estén molestos, sino todo lo contrario".