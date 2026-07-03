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Crónica de clasificación
Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

F1 Silverstone 2026: Hamilton gana la pole para la sprint; Colapinto 14 y Checo Pérez en 19°

Lewis Hamilton derrotó a Andrea Kimi Antonelli en la lucha por la pole para la carrera corta del Gran Premio de la Gran Bretaña.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Lewis Hamilton hizo valer su dominio en la clasificación sprint del Gran Premio de la Gran Bretaña derrotando por solo 0.011s a Andrea Kimi Antonelli y su Mercedes, esto después de haber controlado cada una de las sesiones de la jornada.

Franco Colapinto alcanzó la SQ2 mientras que Sergio Pérez quedó fuera en la SQ1.

SQ1

Lewis Hamilton logró el mejor tiempo en la primera tanda de eliminación al establecer un registro de 1m29.273s superando a Charles Leclerc e Isack Hadjar, los únicos pilotos que quedaron por menos de dos décimas de lo hecho por el siete veces campeón del mundo.

Oscar Piastri y George Russell cerraron los cinco primeros, aunque casi a medio segundo de diferencia de lo conseguido por el piloto de Ferrari.

Más de la F1:

Cuando el cronómetro entró en ceros, el Williams de Alex Albon estaba eliminado, pero en su último giro saltó a la zona de salvación para desplazar al Haas de Oliver Bearman, quien se unió a su compañero Esteban Ocon en las posiciones 17 y 18.

Sergio Pérez quedó fuera en el puesto 19 seguido por Valtteri Bottas, ambos a más de dos segundos respecto a Hamilton. Fernando Alonso y Lance Stroll cerraron los eliminados.

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

SQ2

Hamilton repitió el mejor tiempo con 1m28.747s superando ahora por solo 0.099s a Andrea Kimi Antonelli quien ya aparecía dentro de los cinco mejores. Charles Leclerc, Liam Lawson y Oscar Piastri completaron el top 5 de la tanda.

La suerte no favoreció a los Alpine. El argentino Franco Colapinto finalizó en el puesto 14, a 1.2 segundos del registro del inglés de Ferrari. En la ronda previa Colapinto se ubicó 15.

Más de la F1 :

Pierre Gasly concluyó en el lugar 11 seguido por los Audi de Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg. Los Williams de Carlos Sainz y Alex Albon también quedaron fuera en las posiciones 15 y 16.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

SQ3

En el arranque de la última sesión donde los pilotos por fin pudieron usar la goma blanda, Oscar Piastri fue el primero en salir al circuito pero no logró la primera posición ya que rápidamente Lando Norris se colocó en la cima superando por tres centésimas a su compañero australiano.

Cuando Antonelli salió al circuito tomó la primera plaza con el Mercedes, aunque aún faltaba Lewis Hamilton, el gran dominador de la sesión quien hizo valer su posición para colocarse primero con 1m28.376s superando por 0.011s al líder del campeonato.

Charles Leclerc se ubicó cuarto por detrás de Verstappen. Russell fue quinto por delante de los McLaren de Norris y Piastri.

Fórmula 1 - GP de Gran Bretaña - Clasificación Sprint

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

1'28.376

   239.970
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.011

1'28.387

   239.940
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+0.321

1'28.697

   239.101
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.327

1'28.703

   239.085
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.357

1'28.733

   239.004
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.364

1'28.740

   238.985
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.396

1'28.772

   238.899
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+0.459

1'28.835

   238.730
9 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+0.551

1'28.927

   238.483
10 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+0.991

1'29.367

   237.309
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.106

1'29.482

   237.004
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.303

1'29.679

   236.483
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.331

1'29.707

   236.409
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+1.607

1'29.983

   235.684
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+1.821

1'30.197

   235.125
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.274

1'30.650

   233.950
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari

+2.707

1'31.083

   232.838
18 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari

+3.338

1'31.714

   231.236
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

+3.400

1'31.776

   231.080
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

+3.644

1'32.020

   230.467
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+4.534

1'32.910

   228.259
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+4.612

1'32.988

   228.068
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