La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026
Esta es la parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Gran Bretaña 2026 de F1 que se disputa en Silverstone con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Lewis Hamilton y Kimi Antonelli ocuparán la primera fila de la parrilla de salida para la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña el sábado en Silverstone.
El piloto de Ferrari logró una vuelta de 1m28s376 en la SQ3 para superar al de Mercedes por solamente 11 milésimas de segundo.
Max Verstappen, con Red Bull, se ubicó tercero a 0s321 de la marca de Hamilton, seguido de Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes).
Los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri clasificaron en la sexta y séptima posición, seguidos de Isack Hadjar (Racing Bulls) y los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad.
Franco Colapinto finalizó 14° la clasificación sprint al volante de su Alpine y Sergio Pérez fue 19°para Cadillac.
La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026
|
1
|
Lewis Hamilton
|
2
|
Kimi Antonelli
|
3
|
Max Verstappen
|
4
|
Charles Leclerc
|
5
|
George Russell
|
6
|
Lando Norris
|
7
|
Oscar Piastri
|
8
|
Isack Hadjar
|
9
|
Liam Lawson
|
10
|
Arvid Lindblad
|
11
|
|
12
|
Gabriel Bortoleto
|
13
|
Nico Hülkenberg
|
14
|
Franco Colapinto
|
15
|
|
16
|
Alexander Albon
|
17
|
Oliver Bearman
|
18
|
Esteban Ocon
|
19
|
Sergio Pérez
|
20
|
Valtteri Bottas
|
21
|
Fernando Alonso
|
22
|
Lance Stroll
¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026?
Franco Colapinto iniciará desde la 14° posición para la carrera del sábado en el Gran Premio de Gran Bretaña después de quedar eliminado en la SQ2 de la clasificación. El argentino logró un mejor tiempo de 1m29s983.
¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026?
Sergio Pérez tiene la 19° posición de partida para la carrera del sábado en el Gran Premio de Gran Bretaña después de registrar un mejor tiempo personal de 1m31s776 y verse eliminado en la SQ1.
Fórmula 1 - GP de Gran Bretaña - SQ3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
1'28.376
|S
|239.970
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|15
|
+0.011
1'28.387
|0.011
|S
|239.940
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.321
1'28.697
|0.310
|S
|239.101
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
+0.327
1'28.703
|0.006
|S
|239.085
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|15
|
+0.357
1'28.733
|0.030
|S
|239.004
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.364
1'28.740
|0.007
|S
|238.985
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|12
|
+0.396
1'28.772
|0.032
|S
|238.899
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+0.459
1'28.835
|0.063
|S
|238.730
|9
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.551
1'28.927
|0.092
|S
|238.483
|10
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.991
1'29.367
|0.440
|M
|237.309
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Gran Bretaña - SQ2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|11
|
1'28.747
|M
|238.966
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
+0.099
1'28.846
|0.099
|M
|238.700
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|11
|
+0.175
1'28.922
|0.076
|M
|238.496
|4
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|9
|
+0.320
1'29.067
|0.145
|M
|238.108
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+0.373
1'29.120
|0.053
|M
|237.966
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|9
|
+0.495
1'29.242
|0.122
|M
|237.641
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
+0.499
1'29.246
|0.004
|M
|237.630
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|11
|
+0.533
1'29.280
|0.034
|M
|237.540
|9
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|9
|
+0.583
1'29.330
|0.050
|M
|237.407
|10
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|12
|
+0.654
1'29.401
|0.071
|M
|237.218
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|9
|
+0.735
1'29.482
|0.081
|M
|237.004
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|12
|
+0.932
1'29.679
|0.197
|M
|236.483
|13
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|12
|
+0.960
1'29.707
|0.028
|M
|236.409
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|9
|
+1.236
1'29.983
|0.276
|M
|235.684
|15
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|12
|
+1.450
1'30.197
|0.214
|M
|235.125
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|13
|
+1.903
1'30.650
|0.453
|M
|233.950
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Gran Bretaña - SQ1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
1'29.273
|M
|237.558
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|5
|
+0.107
1'29.380
|0.107
|M
|237.274
|3
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|5
|
+0.197
1'29.470
|0.090
|M
|237.035
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|3
|
+0.310
1'29.583
|0.113
|M
|236.736
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.402
1'29.675
|0.092
|M
|236.494
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.416
1'29.689
|0.014
|M
|236.457
|7
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.473
1'29.746
|0.057
|M
|236.306
|8
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.577
1'29.850
|0.104
|M
|236.033
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|6
|
+0.834
1'30.107
|0.257
|M
|235.360
|10
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.869
1'30.142
|0.035
|M
|235.268
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|6
|
+1.134
1'30.407
|0.265
|M
|234.579
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.171
1'30.444
|0.037
|M
|234.483
|13
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+1.180
1'30.453
|0.009
|M
|234.459
|14
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|7
|
+1.506
1'30.779
|0.326
|M
|233.617
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.621
1'30.894
|0.115
|M
|233.322
|16
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|7
|
+1.800
1'31.073
|0.179
|M
|232.863
|17
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.810
1'31.083
|0.010
|M
|232.838
|18
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|6
|
+2.441
1'31.714
|0.631
|M
|231.236
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|6
|
+2.503
1'31.776
|0.062
|M
|231.080
|20
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|6
|
+2.747
1'32.020
|0.244
|M
|230.467
|21
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|5
|
+3.637
1'32.910
|0.890
|M
|228.259
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|5
|
+3.715
1'32.988
|0.078
|M
|228.068
|Ver los resultados completos
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