Lewis Hamilton y Kimi Antonelli ocuparán la primera fila de la parrilla de salida para la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña el sábado en Silverstone.

El piloto de Ferrari logró una vuelta de 1m28s376 en la SQ3 para superar al de Mercedes por solamente 11 milésimas de segundo.

Max Verstappen, con Red Bull, se ubicó tercero a 0s321 de la marca de Hamilton, seguido de Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes).

Los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri clasificaron en la sexta y séptima posición, seguidos de Isack Hadjar (Racing Bulls) y los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Franco Colapinto finalizó 14° la clasificación sprint al volante de su Alpine y Sergio Pérez fue 19°para Cadillac.

La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 14° posición para la carrera del sábado en el Gran Premio de Gran Bretaña después de quedar eliminado en la SQ2 de la clasificación. El argentino logró un mejor tiempo de 1m29s983.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026?

Sergio Pérez tiene la 19° posición de partida para la carrera del sábado en el Gran Premio de Gran Bretaña después de registrar un mejor tiempo personal de 1m31s776 y verse eliminado en la SQ1.