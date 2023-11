Paso a paso, cómo Alonso logró técnicamente ganarle a Checo Pérez

De nuevo en Brasil se impuso el clásico monólogo de Max Verstappen, que este año le ha llevado a sumar 17 victorias en veinte carreras, récord absoluto de la categoría tanto en porcentajes como en éxitos absolutos. El holandés parecía imparable, pero fue tras él cuando se creó la lucha que mantuvo en vilo a los aficionados hasta la bandera a cuadros.

Se trata del duelo entre Sergio Pérez y Fernando Alonso, autor este último de una carrera gestionada con gran autoridad, incluso en momentos en los que ese ansiado podio parecía casi perdido. Un tercer puesto cimentado en una excelente sesión clasificatoria del viernes en la que, con una buena estrategia que había visto a los dos Aston Martin ser los primeros en salir del pit lane, los monoplazas del equipo de Silverstone habían ocupado por completo la segunda fila, dejando atrás a rivales potencialmente más rápidos.

Este fue un elemento fundamental en la economía de carrera del español, sobre todo porque le permitió evitar el tráfico en el primer stint, pudiendo así gestionar los neumáticos con más calma y seguir aumentando su ventaja sobre los pilotos de detrás. Para ello, sin embargo, fue crucial completar el adelantamiento a Hamilton tras la reanudación, ya que de lo contrario la carrera podría haber tomado escenarios totalmente diferentes.

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, tercer clasificado, celebra con su trofeo

"Creo, sinceramente, que el adelantamiento más importante de la carrera fue el que hice a Lewis Hamilton en la primera vuelta. Cambió mi carrera. Si salgo desde la cuarta posición y tengo que luchar con Hamilton en el primer stint, incluso si al final le alcanzo y adelanto en la vuelta 10 más o menos, mis neumáticos nunca estarán en condiciones de alargar el primer stint y luego tener ventaja sobre Checo Pérez en el segundo stint y el tercero, así que para mí hay un momento crucial en mi carrera y es la primera vuelta, en la curva 4 con Hamilton", dijo Alonso.

Tras la primera salida, Sergio Pérez se encontró en séptima posición: sin duda mejor que el noveno cajón obtenido en calificación al no poder completar la vuelta debido a las banderas amarillas de Oscar Piastri, pero no lo suficiente para evitar quedarse atrapado detrás de los dos Mercedes en la primera parte de la carrera, encontrándose así a más de ocho segundos del asturiano tras sólo veinte vueltas.

De hecho, la ventaja acumulada inicialmente también generó otra consecuencia positiva, como fue el hecho de poder retrasar su primera parada, creando así una disparidad a su favor en cuanto a la duración de los neumáticos.

Aunque al anticipar la parada en boxes el piloto de Red Bull fue capaz de reducir la diferencia a la mitad, al mismo tiempo Aston Martin no tuvo prisa, hasta el punto de que Alonso se encontró con cinco vueltas con neumáticos más frescos y una diferencia que aún era lo suficientemente amplia como para afrontar el stint sin verse forzado en los primeros compases. Una vez más, el hecho de tener ese pequeño tesoro a su disposición jugó a favor del bicampeón del mundo.

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, entra en boxes para una parada.

En menos de diez vueltas, Pérez casi había conseguido reducir la diferencia con Alonso a poco más de un segundo, justo al borde de la zona de DRS. Sin embargo, el mexicano pagó el esfuerzo inicial en la segunda mitad del stint, cuando sus tiempos subieron, mientras que los del abanderado del Aston Martin se mantuvieron prácticamente constantes, demostrando una excelente gestión de los neumáticos.

La diferencia entre ambos era cada vez mayor, por lo que Red Bull decidió volver a llamar a Pérez a pits. Si en la primera parada el equipo de Silverstone se había encontrado en una situación que les permitía esperar, la situación era diferente en la segunda parada en boxes.

De hecho, el español había llegado a proponer quedarse fuera, dado el buen trabajo que había hecho para contener la degradación de los neumáticos, pero al final prevaleció la decisión de no arriesgar, realizando así el cambio de neumáticos en la siguiente pasada. Ahora que los dos se habían encontrado con el mismo compuesto y con una diferencia mínima en términos de desgaste, todo parecía preparado para una intensa lucha. Un adelantamiento que probablemente se habría producido si Alonso no hubiera dado un paso al frente y mostrado su talento e inteligencia táctica.

Sabedor de que Pérez recortaría distancias tarde o temprano, como ya había hecho antes, el español optó por no forzar los neumáticos en las primeras vueltas del tercer stint, manteniendo un ritmo algo más lento para asegurarse de que había goma suficiente para afrontar un duelo inevitable. Pero en cuanto el Red Bull se acercó a poco más de un segundo, Alonso mejoró repentinamente su ritmo, bajando del minuto quince en un intento de mantener a Pérez fuera de la zona de DRS.

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, tercer puesto, celebra en la meta de Parc Ferme

Lo interesante también está en la interpretación de ciertas curvas, más concretamente las del segundo sector, donde el Aston Martin pudo girar con aire limpio y crear un pequeño margen de ventaja para gastar de cara al tiempo intermedio final. Comparando a los dos rivales, se observa que Alonso prefería determinadas trazadas que favorecían la fase de tracción a la salida, mientras que Pérez intentaba ganar lo máximo posible en la primera parte de la curva recortando a la entrada, hasta el punto de que en varias ocasiones su ingeniero de pista le había sugerido imitar las trayectorias del asturiano.

Esta diferencia también se aprecia en la curva doce, donde el piloto de Aston Martin tendía a seguir una trazada más ancha para anticiparse a la vuelta sobre el acelerador y, al mismo tiempo, maximizar la huella de los neumáticos en el suelo con un coche lo más recto posible. Una situación opuesta a la del mexicano que, tratando de favorecer la inserción, salió de ese tramo con una velocidad más baja.

"Creo que cuando corres delante de otro coche, tienes una mejor carga, estás en aire limpio y eso quizás fue bueno para la gestión de los neumáticos. Y [Pérez] luchó un poco en las curvas 10, 11 y 12 estando detrás de otro coche. Y ese era probablemente el juego que estábamos jugando. Esas tres curvas eran cruciales para intentar adelantar", dijo el bicampeón del mundo en las entrevistas.

Este planteamiento funcionó hasta las últimas vueltas, cuando la degradación empezó a hacerse notar, dando al mexicano la oportunidad de acercarse e intentar el ataque en la penúltima vuelta tras recargar las pilas.

Pérez adelantó al español en la primera chicane, pero nunca pudo escaparse porque siempre jugó a la defensiva metiéndose por los retrovisores con trazadas que, claramente, empañaron su rendimiento. Alonso lo aprovechó para desquitarse en la vuelta siguiente con un adelantamiento en la recta de entrada a la curva cuatro, fruto también de que el piloto de Red Bull había optado por un planteamiento muy cauto en la defensa de la curva uno, ya que no podía contar con una buena salida de la curva tres.

El bicampeón del mundo admitió más tarde que pensó que había perdido el podio cuando perdió inicialmente la tercera plaza, pero fue esa indecisión la que le abrió la oportunidad de desquitarse en el final: "Cuando me pasó a falta de dos vueltas, pensé: 'OK, se ha ido, el podio ya no es posible'. Pero frenó un poco tarde en la curva 1 y dije: 'Vale, lo intentaré en la curva 4'".

Foto de: Gianluca D'Alessandro Comparación telemétrica entre Alonso y Pérez en Brasil: se aprecia la diferente interpretación en la última curva

A continuación, los dos se enzarzaron en un espectacular mano a mano en la recta que terminó con una diferencia de sólo 53 milésimas bajo la bandera a cuadros, lo que devolvió a Alonso al podio por octava vez esta temporada, que se le escapaba desde Zandvoort. Después de un periodo difícil en el que Aston Martin no había sido capaz de encontrar el equilibrio adecuado para entender el coche, una actuación como esa, incluyendo la de su compañero Lance Stroll, que hizo un buen quinto puesto, era lo que el equipo necesitaba.

En Brasil, el AMR23 parecía revitalizado con una vuelta a la antigua usanza, eliminando algunas de las actualizaciones que se habían introducido en el fin de semana del GP de EE.UU.. Tom McCullough, Director de Rendimiento de la escudería británica, explicó que ese paquete también representaba un deseo de experimentar con algunos conceptos que podrían reintroducirse el año que viene, con el fin de "ampliar los límites en algunas áreas del tren inferior".

Todavía existe la creencia de que algunas partes del nuevo paquete no funcionaron como se esperaba, y el hecho de que el equipo realizara pruebas comparativas tanto en Estados Unidos como en México lo confirma.

Por ello, los ingenieros decidieron dar un paso atrás, volviendo a una especificación anterior de la parte inferior. Ahora les corresponderá a los ingenieros analizar los datos y comprender plenamente lo que salió mal, para que ciertas dificultades no se repitan en el futuro.