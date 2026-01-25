La F1 tiene "flexibilidad" para ajustar el nuevo Modo Adelantamiento para 2026

El director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, cree que existe "bastante flexibilidad" para ajustar el despliegue de energía, en particular el nuevo Modo Adelantamiento, a lo largo de la temporada 2026 de Fórmula 1.

La F1 ha pasado a utilizar nuevas unidades de potencia con un reparto cercano al 50:50 entre la potencia de combustión y la eléctrica, con un despliegue de energía que desempeña un papel aún más crucial que en la normativa de 2014 a 2025.

A partir de este año, el Modo Adelantamiento sustituye de hecho al DRS que estaba en uso desde 2011: un concepto idéntico, pero con una implementación muy diferente.

Ahora, los pilotos que estén a menos de un segundo del auto que tienen delante en una zona específica se beneficiarán de un aumento de potencia. Pero también existirá el Modo Boost, que permitirá a los pilotos utilizar energía extra en cualquier punto del circuito, independientemente de si están atacando o defendiendo.

Ambas herramientas deben entenderse dentro del contexto de la gestión de la energía, con autos que potencialmente podrían quedarse sin despliegue de energía al final de ciertas rectas.

Hablando con Motorsport.com en el Autosport Business Exchange de Londres, Tombazis fue consultado sobre cómo la FIA podría ajustar el despliegue de energía, potencialmente carrera a carrera, y explicó: "Hay bastante flexibilidad en ese sentido.

Nikolas Tombazis, FIA Single Seater Director Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Una cosa que no tenemos en este momento es que aún no hemos visto exactamente los márgenes de rendimiento de los 11 autos y, por lo tanto, creo que tenemos una estimación razonablemente buena, pero no contamos con los datos finales y reales. Una vez que los tengamos y veamos en pista cómo se comportan, entonces definitivamente podremos reaccionar sobre estos parámetros".

La normativa completamente nueva implica que todos los equipos se enfrenten a una pronunciada curva de aprendizaje y se espera una alta tasa de desarrollo. Aun así, Tombazis confía en que la FIA podrá tomar las decisiones correctas para cada circuito.

"Estos parámetros, como la forma en que se configuran las zonas de adelantamiento, etcétera, son parámetros que se pueden ajustar", añadió el griego. "Por supuesto, necesitamos dar aviso previo a los equipos, no los cambiamos un viernes en el circuito, pero hay cosas que podemos simular y creo que estaremos bien".