Tsunoda considera que Lawson es un rival para un asiento en Red Bull en 2025

Yuki Tsunoda dice que la llegada de Liam Lawson a RB en lugar de Daniel Ricciardo añadirá "un poco más de picante" a la batalla dentro del equipo, ya que ambos buscan impresionar a Red Bull para un futuro volante de Fórmula 1.

Lawson fue anunciado como sustituto de Ricciardo tras el Gran Premio de Singapur para el resto de la temporada, aunque había sido vinculado durante el verano al asiento de Sergio Pérez en Red Bull antes de que el equipo principal apostara públicamente por el piloto mexicano.

Las insinuaciones de que Lawson adelantaría a Tsunoda en la jerarquía de Red Bull se produjeron cuando al neozelandés se le dio tiempo en el RB20 2024, mientras el equipo consideraba la vida después de Checo Pérez a principios de este año.

Tsunoda ya había sugerido anteriormente que sería "raro" que Lawson consiguiera el puesto en Red Bull por delante de él, y ahora considera que su regreso a RB - después de haber corrido como sustituto de Ricciardo en AlphaTauri el año pasado - aumentará las apuestas entre ellos.

El piloto japonés dice que su prioridad es vencer a Lawson, pero sobre todo asegurarse de que el equipo se asegura el sexto puesto en el campeonato.

"Estoy seguro de que aumentará el tipo de mentalidad de intentar que no te ganen, pero supongo que eso es natural", dijo Tsunoda.

"Quizá un poco más picante de lo habitual, pero creo que también fue parecido al año pasado. De todas formas, sé que esas cosas flotan por ahí".

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Pero al menos por mi parte, sólo me centro en lo que tengo que hacer y, obviamente, Liam también hará un buen trabajo.

"Me aseguraré de estar por delante de él, y espero que podamos lograr P6 en el campeonato de equipos. Esos son los objetivos principales".

Tsunoda añadió que aunque Lawson intensificará la batalla entre compañeros de equipo en RB, ya sentía que estaba en un tiroteo con Ricciardo para impresionar, dado el incierto futuro de Sergio Pérez en Red Bull. El mexicano tiene contrato con el equipo hasta finales del 2026.

Reiteró que la mejor manera de ponerse en el escaparate era completar el trabajo de asegurar el sexto puesto en la clasificación de constructores, y que las oportunidades se presentarían naturalmente después.

"Creo que esta situación ya se está dando con Daniel", añadió Tsunoda. "Ese tipo de cosas, siempre están flotando alrededor de todos modos. Para ser sincero, me he acostumbrado y no tiene sentido hablar de ello.

"Sólo tengo que seguir probándome a mí mismo como resultado y cómo trabajo a lo largo de los fines de semana de carrera; seguir centrándome en lo que tengo que hacer y esas oportunidades, depende de ellos y ya veremos cómo va".

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Hay que estar delante siempre y de eso dependerá el contrato del año que viene y todo eso.

"Pero es siempre para mí, es parte de toda la temporada y hemos construido ya hasta este punto, incluyendo a Daniel, que P6 ahora mismo en el campeonato de equipos.

"Si no fuéramos capaces de lograr esas cosas, me sentiría muy frustrado al final de la temporada".