De un extremo al otro, o casi. La Fórmula 1 acaba de archivar el Gran Premio de Mónaco, el trazado más arduo en cuanto a adelantamientos de la carrera, y se prepara para sobrevolar de nuevo el océano Atlántico para disputar el Gran Premio de Canadá que, un año más, se celebrará en el Gilles Villeneuve de Montreal.

Ferrari viene de lograr su segunda victoria de la temporada, la conseguida en Mónaco, tras el éxito en Australia firmado por Carlos Sainz. Dos victorias en ocho carreras es un buen botín, sobre todo después de la nefasta temporada 2023, en la que nadie fue capaz siquiera de plantar cara a Max Verstappen.

Este año, en cambio, el holandés no ha podido descansar tranquilo desde hace unas cuantas carreras, y no es casualidad que acumule una serie de errores inusuales para él desde Imola. E incluso en Monte-Carlo fue autor de errores garrafales que le llevaron a terminar en un anónimo sexto puesto.

Frédéric Vasseur, director del equipo Ferrari, ya dijo en los primeros días que si alguien lograba acercarse a Red Bull en cuanto a rendimiento, incluso el ahora intachable Verstappen empezaría a cometer errores, al igual que el equipo dirigido por Christian Horner. Y así fue.

"No quiero sacar conclusiones basadas en este fin de semana, pero si nos fijamos en los últimos dos o tres fines de semana, creo que Max cometió más errores en Imola que en carreras anteriores. Si te mantienes en tu zona de confort para la estrategia, para todo, no cometes errores. Pero volverán pronto y serán fuertes, y no creo que sea nada fácil hasta el final [de la temporada]".

El ganador de la carrera Charles Leclerc, Ferrari, John Elkann Ferrari, CEO, Carlos Sainz, Ferrari, Frederic Vasseur, Director del Equipo y Director General, Scuderia Ferrari Foto de: Erik Junius

"En Canadá hay casi lo opuesto a Mónaco en términos de velocidad y carga aerodinámica, pero también están las características de los bordillos, muchas curvas de baja velocidad, chicanes y demás. Algunas curvas son similares a las de Mónaco. Pero, en general, si nos fijamos en el rendimiento en Melbourne, Imola y Miami, con diferentes tipos de compuestos, diferentes asfaltos y diferentes trazados, la carrera será muy reñida hasta el final.

Ferrari está ahora mucho más cerca de Red Bull, pero también está McLaren, que - gracias a las últimas actualizaciones introducidas en Miami - primero se encontró ganando en Florida con Lando Norris, y luego siendo consistentemente competitivo y luchando por la victoria tanto en Imola como en Mónaco. Una lucha a tres bandas que, según Vasseur, continuará durante las próximas semanas.

"Sólo estoy centrado en mí, no me importan los demás, el objetivo es hacer un buen trabajo, mejorar el coche, hacer un buen trabajo con los pilotos. Luego lucharemos con los que están con nosotros en la parrilla. No me centro en nadie más: aún quedan 17 carreras".

"McLaren es un contendiente, ciertamente hoy estábamos primero y tercero, ellos segundo y cuarto, teníamos exactamente el mismo ritmo. Creo que ayer fue cuestión de una décima. La semana pasada en Imola estaban por delante de nosotros. Será así hasta el final. No estoy obsesionado con Red Bull".