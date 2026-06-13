"No sé si es el mejor Ferrari de la temporada. Seguramente es el más cercano a la pole position, con la menor diferencia respecto a Mercedes". Es un Frédéric Vasseur sereno el que se presentó ante los micrófonos de Sky Sport F1 al término de la agitada clasificación del Gran Premio de Barcelona.

Para Ferrari, las pruebas oficiales en el Circuit de Barcelona-Catalunya han sido de claroscuros. Lewis Hamilton rozó la pole position, continuando con su buen momento, el mejor desde que viste el mono rojo. Charles Leclerc está viviendo sin duda el peor momento desde que está en Ferrari.

Consciente de tener todos los medios para hacer la pole, el monegasco acabó contra las barreras de la curva 4 en el primer intento de la Q3, destrozando el tren delantero de su SF-26. Esto por haber acelerado demasiado pronto, en el intento de quitar esas milésimas que podrían haberlo llevado a la pole

Y es precisamente desde aquí que el team principal de Ferrari comenzó su intervención: "Es normal estar decepcionados después de clasificaciones como estas. Pero creo que Leclerc tenía el ritmo para hacer la pole position y acabar décimo no es lo que esperábamos. Es cierto que empujó como un loco y también es cierto que nosotros también empujamos como locos para traer este tipo de actualizaciones que tenemos aquí en Barcelona".

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Se siente frustrado obviamente, pero empujó un poco demasiado en la entrada de la curva 4. No estaba en absoluto retrasado desde el inicio del fin de semana, fue competitivo en todas las sesiones. Por desgracia entró 5-6 kilómetros por hora más rápido de lo que había hecho en la vuelta anterior y es el factor que provocó el accidente".

En lo que respecta a Hamilton, desde el punto de vista de los resultados es él quien está manteniendo a flote a Ferrari en este período. La SF-26 está dando pasos adelante y los de Hamilton siguen precisamente el avance del monoplaza.

Más de la F1 : Fórmula 1 Gasly perplejo por sus problemas en Barcelona: "Nunca he sufrido esto en 10 años"

"Creo que Lewis está mejorando, mejora al mismo ritmo que el coche y el equipo. En los últimos fines de semana ha conseguido resultados importantes, también un segundo puesto en la carrera del domingo que es su mejor resultado con nosotros y llegó a Barcelona con mucha confianza en el coche y en el equipo".

"Además sabía que llegaríamos aquí con un buen paquete de actualizaciones en el coche y tuvo ritmo a pesar de haberse saltado los Libres 1 (rodó Beganovic). Se ve que tiene más confianza y está consiguiendo resultados".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Yo no paso el fin de semana esperando algo para la clasificación. Solo intento hacer el mejor trabajo posible durante el fin de semana y sacar el máximo del coche. En clasificación hay 2-3 coches en una décima y media. Es imposible hacer previsiones. Es muy importante progresar siempre sesión tras sesión. Hoy conseguimos mejorar entre Q1 y Q3 y sin duda ese fue el factor principal para nuestro resultado".

Durante los Libres 2, Ferrari mostró un buen ritmo en las simulaciones de carrera y esto deja buenas sensaciones de cara a la carrera de mañana. Sin embargo, el desgaste de los neumáticos jugará un papel fundamental no solo para el resultado de Ferrari, sino para todos los monoplazas en pista.

"El ritmo de carrera ayer era bueno pero mañana será una carrera difícil. Habrá más de 50 grados en la pista y principalmente, si no todo, estará determinado por la gestión de los neumáticos. Tendremos que mantener vivos los neumáticos y gestionar bien la estrategia. Ayer vimos que teníamos un buen ritmo, pero el desgaste de los neumáticos fue muy evidente. Lo fue para nosotros así como también lo fue para nuestros rivales. Por lo tanto hoy vimos la diferencia entre los coches, muy ajustada. Pero el desgaste jugará un papel importante en las diferencias en la jornada de mañana".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Por último, tras tomar nota de la inesperada competitividad de los SF-26 en una pista -al menos sobre el papel- complicada, Vasseur se mostró convencido de las posibilidades de que la Rossa pueda obtener victorias esta temporada. La buena forma mostrada hasta hoy deja buenas sensaciones.

"Pienso que este Ferrari puede ganar carreras y cuando sales en primera fila siempre debes pensar en ganar. Sabemos que habrá una bonita lucha, porque también los demás traerán actualizaciones, pero debemos aprovechar bien el momento, concentrarnos en lo que estamos haciendo, extraer el máximo del paquete que tenemos, tratar de mejorar en chasis y motor cuando podamos empezar a aprovechar el ADUO".