La preocupación de Colapinto en Barcelona: "Espero que no sea el calor…"

El equipo Alpine se había acostumbrado a pelear por tener al menos un auto en la Q3 durante la temporada 2026 de Fórmula 1, pero la clasificación del Gran Premio de Barcelona encontró a ambos pilotos lejos de ese objetivo.

Franco Colapinto alcanzó la 13° posición durante la Q2 con una vuelta de 1m16s191 que le permitió superar a su compañero, Pierre Gasly, por 70 milésimas, aunque quedó a cuatro décimas del tiempo con el que Nico Hulkenberg, de Audi, aseguró el último boleto a la Q3.

El resultado fue la continuidad de un viernes que ya había sido muy difícil para Colapinto y para Alpine en general, y que el argentino había calificado como “el peor del año”.

"Cuando llevo el auto al límite, no hace lo que quiero. Voy completamente desacomodado, casi hago un trompo tres veces en la vuelta. El auto no está conectado este fin de semana y realmente no me está permitiendo manejar como quiero", dijo tras la clasificación ante los medios presentes, entre ellos Motorsport.com.

"No puedo colocarlo donde quiero ni mantener vivos los neumáticos durante una sola vuelta. Así que mañana va a ser realmente difícil con la degradación, pero este fin de semana ha sido bastante frustrante. Esperábamos estar peleando por la Q3".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Ha sido un fin de semana bastante frustrante hasta ahora y no se sintió bien en absoluto. Los neumáticos se degradan durante la vuelta y simplemente no somos competitivos. Tenemos que intentar dar algunos pasos mañana y, con suerte, tener una mejor carrera".

Mientras Alpine aún no parece tener una respuesta a los problemas del A526 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Colapinto expresó su deseo de que las dificultades no estén relacionadas con las altas temperaturas que se están registrando este fin de semana.

"Espero que no sea el calor, porque creo que todavía nos quedan un par de carreras muy calurosas en esta temporada europea".

La anterior carrera con temperaturas similares este año fue en Miami, donde Colapinto fue el mejor del resto al terminar séptimo, pero el argentino explicó las diferencias entre ambos circuitos:

"Es cierto que esta es la primera carrera realmente calurosa desde Miami, y además es un circuito de muy alta velocidad y alta exigencia energética, muy diferente a Miami. Espero que no sea eso, porque estamos en una posición diferente y estamos sufriendo mucho más con el auto, que se siente peor que antes".

Colapinto, al menos, encontró un aspecto positivo en su posición de salida, ya que considera posible aspirar a la zona de puntos.

"Creo que, siendo un poco más positivos, largar 13° es una posición desde la que se pueden sumar puntos. Este año hubo muchos problemas, muchos autos que pueden tener un inconveniente u otro, y nosotros podemos avanzar, así que tenemos que intentar dar esos pasos como equipo, tratar de progresar e intentar sumar. Ese es el objetivo. Así que, nuevamente, lo vamos a intentar, pero el auto se siente muy desconectado", comentó.

Consultado sobre si Gasly estaba experimentando los mismos problemas, Colapinto señaló:

"Él cambió algunas cosas más porque se estaba quejando. Creo que al principio tenía algunos problemas adicionales. Pero no, ha sido muy malo para los dos y ambos estamos realmente luchando con el balance. Creo que los autos son similares, pero todo está fuera de lugar. Al manejar, parece que estuviéramos corriendo sobre mojado en lugar de sobre seco", concluyó.

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