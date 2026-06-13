Las cosas cambian muy rápido en la Fórmula 1, y un resultado que hace apenas seis meses podía ser motivo de celebración ahora es sinónimo de decepción para Alpine luego de lo visto el sábado en el Gran Premio de Barcelona.

La escudería de Enstone terminó 2025 penando en el fondo del clasificador, pero dio un gran salto este año tras apostar por el cambio reglamentario de 2026, por lo que ver a Franco Colapinto y a Pierre Gasly lejos del top 10 en la clasificación resultó frustrante.

El piloto argentino ganó el pulso en el duelo interno del equipo con el 13° puesto, un lugar delante de su compañero, pero su tiempo lo dejó a cuatro décimas de entrar en la Q3, cuyo último lugar quedó en manos de Nico Hulkenberg, con Audi.

"Ciertamente no estamos satisfechos con el resultado de hoy, ya que terminamos la clasificación con ambos autos inusualmente bastante lejos de la Q3", sentenció Steve Nielsen, director del equipo Alpine.

"Por alguna razón estamos enfrentando más dificultades de lo habitual en este circuito y tenemos mucho trabajo por delante para entender por qué ocurre esto".

Después de un viernes que ya se había mostrado muy complicado, Alpine rompió el toque de queda —uno de los cuatro permitidos para cada escudería durante la temporada— para cambiar el chasis del monoplaza de Gasly en busca de una mejora para el sábado, pero ni siquiera eso dio resultado.

"Durante la noche cambiamos el chasis del auto de Pierre, ya que decidimos reemplazar varios componentes en un intento de abordar algunas cuestiones que habíamos detectado en nuestros datos. Por lo que parece, eso no nos ha proporcionado muchas respuestas nuevas ni una mejora suficiente".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La degradación de los neumáticos en Barcelona está afectando a todos los equipos, pero en el caso de Alpine esto se ha hecho aún más evidente debido a la falta de equilibrio de sus autos, lo que provoca que Colapinto y Gasly sufran constantes deslizamientos en las diferentes curvas del trazado. Pese a eso, Nielsen no pierde la esperanza de cara a la carrera.

"Las tandas de ayer con alta carga de combustible fueron complicadas para la mayoría de los equipos, ya que las elevadas temperaturas de la pista provocaron una degradación significativa de los neumáticos, y es probable que mañana veamos más paradas en boxes de lo habitual durante la carrera, quizá incluso una estrategia de tres detenciones para algunos".

"Habrá una mezcla de estrategias a lo largo de la parrilla, posibles oportunidades que aprovechar, y haremos todo lo posible para llevar a ambos autos hacia el top 10 y a la zona de puntos".