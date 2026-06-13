George Russell y Lewis Hamilton compartirán la primera fila de la parrilla de salida el domingo en el Gran Premio de Barcelona después de que el piloto de Mercedes ganara la pole position por 0s064 sobre el de Ferrari.

La tercera posición quedó en poder de Kimi Antonelli, quien lidera el campeonato con 66 puntos sobre Hamilton y 68 sobre Russell de cara a la séptima ronda de la temporada 2026.

El italiano se alineará en la segunda fila de la parrilla con Lando Norris, de McLaren, mientras que los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar compartirán la tercera fila. Oscar Piastri fue séptimo, a solo cuatro décimas del tiempo de la pole.

El top 10 lo completaron Liam Lawson, de Racing Bulls; Nico Hulkenberg, de Audi, y Charles Leclerc, quien no marcó tiempos en la Q3 por un accidente sufrido al inicio de la sesión final de la clasificación.

Franco Colapinto partirá 13° el domingo con Pierre Gasly desde el 14° cajón en una séptima fila toda de Alpine, mientras que Sergio Pérez lo hará desde la 19° posición, un lugar delante de Valtteri Bottas, su compañero en Cadillac.

La parrilla de salida para el GP de Barcelona de F1 2026

1 George Russell

(Mercedes)



2

Lewis Hamilton

(Ferrari) 3 Kimi Antonelli

(Mercedes) 4

Lando Norris

(McLaren) 5 Max Verstappen

(Red Bull)



6

Isack Hadjar

(Red Bull) 7 Oscar Piastri

(McLaren) 8

Liam Lawson

(Racing Bulls) 9 Nico Hülkenberg

(Audi)



10

Charles Leclerc

(Ferrari) 11 Arvid Lindblad

(Racing Bulls) 12

Gabriel Bortoleto

(Audi) 13 Franco Colapinto

(Alpine)



14

Pierre Gasly

(Alpine) 15 Oliver Bearman

(Haas)



16

Carlos Sainz

(Williams) 17 Esteban Ocon

(Haas) 18

Alexander Albon

(Williams) 19 Sergio Pérez

(Cadillac)



20

Valtteri Bottas

(Cadillac) 21 Lance Stroll

(Aston Martin) Pitlane

Fernando Alonso

(Aston Martin)

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Barcelona de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 13° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Barcelona después de quedar eliminado en la Q2 de la clasificación. el argentino logró un mejor tiempo de 1m16s191.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Barcelona de F1 2026?

Sergio Pérez tiene la 19° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de España después de registrar un mejor tiempo personal de 1m17s545 y verse eliminado en la Q1.