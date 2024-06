El Gran Premio de Austria no tomó el rumbo deseado para Max Verstappen. Donde los primeros días del fin de semana de carreras en Spielberg fueron in crescendo, todo acabó de forma menor con un contacto con el McLaren de Lando Norris.

El campeón del mundo controló la carrera hasta la última serie de paradas en boxes, pero entonces vio cómo la carrera daba un enorme vuelco. Con una detención de 6.5 segundos en pits fue mucho más lenta de lo habitual y, para colmo, Verstappen tuvo que cambiar a un juego usado de medios, a diferencia de Lando Norris.

Esto desencadenó una larga batalla, en la que Norris pasó al ataque varias veces y que finalmente terminó en lágrimas para ambos hombres. De hecho, tras el contacto en la curva 3, ambos pilotos sufrieron pinchazos. Para Norris, volver a boxes supuso el final de la carrera, mientras que Verstappen, con una penalización de 10 segundos, pudo hacerse con la quinta plaza.

"Estoy harto de toda esta carrera. El hecho de que hayamos chocado entre nosotros obviamente no es lo ideal. Tuve la sensación un par de veces de que él siempre [frenaba] desde muy lejos, que me estaba poniendo muy difícil parar el coche, por así decirlo, y que habríamos chocado [incluso entonces] si no me hubiera desviado hacia el exterior o hacia la derecha. Lo revisaremos todo más adelante, pero obviamente por nuestra parte la carrera fue completamente dramática", concluyó Verstappen ante la cámara de la cadena holandesa Viaplay.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, batalla por el liderato Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"La estrategia para mí simplemente apestó. Dije 'mis neumáticos se han ido y tenemos que parar' muchas veces, también porque perdí mucho tiempo con el tráfico. Las paradas en boxes, por supuesto, también fueron una mierda. Todo lo que podía salir mal salió completamente mal hoy".

Preguntado específicamente por el momento con Norris, el piloto de Red Bull continuó: "Lo volveré a mirar. Estaba defendiendo un poco el interior, por supuesto, pero no fui muy adentro. Entonces él se fue por fuera y creo que conducimos con las ruedas traseras una contra la otra. La verdad es que es un momento muy raro, totalmente inesperado también".

En declaraciones a los colegas británicos de F1 TV, Verstappen añadió: "Esto es en última instancia muy desafortunado y lo que no quieres ver. Es tan simple como eso. Volveré a ver las imágenes. En este momento es muy fácil decir algo, pero es mejor echar un buen vistazo a lo que salió mal primero. Fue un ángulo raro en el que nos golpeamos, muy loco que los dos pincháramos".

El de Limburgo subrayó que aún hablará con Norris sobre el tema, pero no de inmediato. "Por supuesto que hablaremos de ello, pero ahora no es el momento. Es mejor esperar un poco hasta que todo se haya enfriado un poco."

Sin embargo, Verstappen sigue creyendo que es importante señalar que la carrera no fue bien para Red Bull Racing.

"Los neumáticos se calentaron demasiado y de repente el equilibrio del coche desapareció por completo. Eso también fue muy raro. Dos veces nuestra parada en boxes fue mala y yo ya había dicho 'tenemos que entrar' un par de veces. Aquí se pierde mucho en el tráfico cuando los neumáticos son viejos. Ayer iba muy bien y hoy en la carrera no iba en absoluto, lo que obviamente es muy raro".