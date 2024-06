Box vallado con cinta amarilla, mecánicos con guantes aislantes y mucho trabajo en el coche. No fue un inicio de fin de semana ideal para Max Verstappen, que terminó el viernes del Gran Premio de Canadá con un total de sólo 14 vueltas debido a un problema con el sistema híbrido ERS que le obligó a aparcar su RB20 en boxes a los pocos minutos de comenzar la FP2.

De hecho, si en la primera sesión ya se había visto reducido el kilometraje debido a la lluvia caída antes del inicio de la sesión, lo que llevó a los equipos a preservar el intermedio para el resto del fin de semana, en la FP2 fueron los problemas técnicos los que pesaron, surgiendo a las pocas vueltas.

El humo del coche del holandés se notó inmediatamente viniendo de la parte trasera en su camino de vuelta a los boxes, con el propio Verstappen informando de un olor a quemado por la radio y sugiriendo que los ventiladores portátiles deberían estar a la espera para enfriar el coche. Una vez en boxes, el coche fue inmediatamente aislado por razones de seguridad relacionadas con un problema eléctrico, como indicaba el LED del propio coche, y los mecánicos tuvieron que esperar y utilizar guantes protectores.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto por: Sam Bagnall / Motorsport Images

Una vez que los sistemas dieron el visto bueno, el equipo comenzó a desmontar el coche para llegar al corazón del problema, pero inmediatamente se encontraron con más complicaciones, dadas las dificultades para retirar el panel del capó que cubre el coche por el lado derecho. Sólo después de varios intentos con herramientas especiales, los mecánicos consiguieron retirar el panel, iniciando la sustitución de algunos elementos de la Unidad de Potencia para el resto del fin de semana.

"Desafortunadamente no completé muchas vueltas en la FP2, probablemente fue un problema eléctrico, me dijeron que parara", explicó Verstappen al final de los Libres 2. Sin duda, al holandés le habría gustado rodar de forma más consistente, entre otras cosas porque la experiencia adquirida en condiciones mixtas o de mojado podría resultar útil para el resto del fin de semana, dado que la previsión muestra una posibilidad real de tiempo adverso el sábado y el domingo.

"No es lo ideal, me hubiera gustado rodar más y dar más vueltas. Otros pilotos han completado más vueltas en seco, otros más vueltas en mojado. Definitivamente no es como me hubiera gustado que fuera la FP2, pero así es como ha ido. Creo que lo importante es más entender exactamente qué ha pasado y por qué, si tendrá consecuencias para el resto de este fin de semana y para el resto del campeonato", añadió Verstappen, que hizo hincapié en la importancia de comprender la causa raíz del fallo técnico, así como de entender las consecuencias a largo plazo, es decir, si la unidad se puede volver a utilizar durante el resto de la temporada o si es irrecuperable.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20. Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

De hecho, se acababa de montar una nueva unidad de potencia en el Red Bull del tricampeón del mundo, sustituyendo el motor, el turbo, el MGU-K y el MGU-H.

El director del equipo, Christian Horner, también confirmó que se trataba de un problema con la parte híbrida del coche. Como no hubo tiempo de analizar a fondo el problema durante la sesión, se decidió sustituir directamente las unidades afectadas, con el fin de tener el coche listo para las sesiones del sábado, posponiendo el análisis hasta la noche y los próximos días: "Fue un problema con el ERS. Será algo que cambiaremos para mañana, pero hoy no hemos tenido tiempo suficiente para hacerlo en la sesión. Hemos perdido tiempo, pero con este tiempo la sesión no ha sido útil".

"Creo que la unidad de potencia está bien, es un problema con el ERS. Tenemos que sacarlo esta noche y averiguar qué ha pasado", explicó Horner. El director del equipo Red Bull también ha añadido que, en las pocas vueltas rodadas, Verstappen ha encontrado un buen feeling con el coche, pero está claro que solo se trata de un feedback inicial dados los pocos kilómetros completados.