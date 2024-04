Se esperaba que el ocho veces ganador de un gran premio liderara el ataque de RB tras su regreso a la F1 a mediados de la temporada pasada, pero en lugar de eso ha soportado una temporada difícil y se ha visto superado por su compañero de equipo Yuki Tsunoda.

Las cosas se complicaron cuando chocó con Alex Albon en la curva 3 en la primera vuelta de la carrera de Suzuka, lo que envió a ambos pilotos contra las barreras.

Después de dar su opinión sobre el choque, Daniel Ricciardo quiso subrayar que en su mente este accidente no estaba relacionado con su bajo desempeño y que era "sólo una de esas cosas" en términos de una típica colisión en la primera vuelta.

"Hoy ha sido un caso singular. No miro a hoy y pienso 'oh, es parte de este año', como... 'cuando llueve, diluvia', o lo que sea. Siento que fue sólo una de esas cosas que a veces suceden", dijo Ricciardo.

"Sabemos que en 24 carreras es probable que me vea involucrado en otro incidente en la primera vuelta, es probable que estas cosas ocurran. Obviamente apesta cuando suceden. Pero no lo veo más allá de un simple accidente.

"Por supuesto, habría estado bien hacer una carrera e intentar mostrar algo de lo que sentí que empezábamos a mostrar ayer. Lo haremos en China. De hecho, voy a probar el martes. Así que las vueltas que me he perdido hoy las recuperaré el martes".

Ricciardo sintió que haber optado por empezar la carrera con los neumáticos medios, mientras que varios rivales detrás de él salieron con blandos, le puso en desventaja en la salida y, en última instancia, desencadenó los acontecimientos que condujeron al accidente de Albon.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 y Alex Albon, Williams FW46 choque Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Definitivamente nos han engullido con el medio. Ha sido extraño porque los coches de delante parecían haber salido bien de la trazada, así que parecía que Yuki y yo no teníamos el agarre que esperábamos", explicó.

"En cuanto nos lanzamos, pude ver que Bottas y Hulkenberg nos separaban y nos rodeaban. Y luego en la curva 1, yo estaba en el medio, creo que con Yuki y un Alpine, así que en la curva 2 pensé 'está bien, vamos a calmarnos', y en cuanto pisé el acelerador, seguía luchando, entonces creo que Stroll estaba en mi exterior. Intentaba mantenerle a raya.

"Cuando empecé a llegar a la curva 3, Albon estaba allí. He visto su [cámara] on board. Ni siquiera sé si quería estar allí. Pero su tracción era mucho mejor en el blando y yo pensaba 'bueno, hay espacio', hasta que no lo hubo, no lo vi. Siempre asumo que quizás haya alguien ahí, es la primera vuelta, así que nunca intenté usar todo el ancho de la pista y ser completamente ignorante. Pero obviamente no había suficiente espacio.

"Teniendo todo en cuenta, si pudiéramos retrasar el reloj una hora, saldría con el blando. Pero que conste que yo quería estar con el medio. Y no es algo contra lo que haya luchado. Pero sabiendo lo que sabemos ahora, el blando habría sido mucho mejor para nosotros".