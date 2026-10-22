Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Fernando Alonso aclara los rumores sobre correr el Rally Dakar en el 2027

Luego de su prueba con el equipo Prodrive, Fernando Alonso ha salido a decir la realidad de su próximo año en el deporte motor.

Luis Ramírez

Publicado: 22 oct 2026, 20:33

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Hace unos días, Fernando Alonso fue visto realizaron una prueba con un coche de Prodrive destinado a competir en el Rally Dakar en un test en Marruecos, una situación que, de inmediato, generó rumores de que el bicampeón de la Fórmula 1 podría tener en planes competir en la próxima edición de la carrera todoterreno.

Sin embargo, durante el día de medios en Austin, sede del Gran Premio de los Estados Unidos, el bicampeón del mundo fue claro y dejó atrás las especulaciones sobre una posibilidad de regresar al rally raid.

El bicampeón mundial había calificado como "imposible" coordinar la preparación de una competencia de la magnitud del Dakar mientras se alista para una temporada completa en la máxima categoría de cara al 2027 donde espera llevar a Aston Martin a la competitividad luego de las dificultades enfrentadas este año.

"Cada semana estoy en un auto de carreras. Hago mucho karting y no hay rumores de que vaya a correr el Campeonato Mundial. Manejé en Barcelona el auto de Ayrton Senna y en ningún momento iba a hacer el Gran Premio Histórico. Me encanta manejar autos, esa es mi naturaleza", explicó el asturiano ante los medios de comunicación al ser cuestionado sobre su prueba con un coche de Prodrive.

Alonso, quien ya disputó el Dakar en la edición de 2020 durante su pausa de la F1, reconoció la dificultad técnica que representa alternar ambas disciplinas y, por ahora, no tiene esos planes.

"Después de haberlo hecho en 2020, fue el desafío más difícil para mí como piloto de F1. No puede ser más diferente a la F1 en cuanto a técnicas de manejo, cómo leer el terreno y la forma de conducir usando ambos pies todo el tiempo para estabilizar el auto. Es completamente lo opuesto a la F1, por eso es atractivo, pero es muy difícil encajar ambos desafíos en el mismo año", dijo a los medios de comunicación en el Circuito de Las Américas, entre ellos Motorsport.com.

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¿Dónde podría realizarse el Dakar 2027 ante los rumores de cambio de sede?

Las declaraciones del piloto español coinciden con un momento de fuerte incertidumbre sobre el futuro de la competencia. Ante las crecientes tensiones geopolíticas e inseguridad en el Medio Oriente, existen dudas si se podrá competir en Arabia Saudita.

Reportes de medios europeos señalan que la prueba podría cambiar y regresar a África saliendo desde Europa, aunque hasta ahora nada ha sido confirmado por el comité organizador.

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