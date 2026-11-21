Fórmula 1 Las Vegas GP

Alonso, duro con Honda en Las Vegas: nos falta tanta potencia que los rivales toman un margen extra con nosotros

Alonso lamenta una pérdida de tres segundos en las rectas para Aston Martin en el circuito de Las Vegas

Benjamin Vinel

Publicado: 21 nov 2026, 13:00

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Manuel Eletto

Fernando Alonso asegura que el déficit de potencia de Honda es tan grave que los otros coches toman un margen extra alrededor de los Aston Martin en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

Se esperaba que el circuito urbano de Nevada expusiera las deficiencias de la unidad de potencia japonesa, con un tramo de casi 2 km a fondo. Alonso y Lance Stroll no lograron, como era de esperarse, superar la Q1, donde el bicampeón mundial quedó a 1.251s del tiempo de corte para la Q2.

Curiosamente, Alonso también quedó a 2.736s de George Russell, el más rápido, y su análisis dio a entender que podría haber estado en la punta con un motor de primer nivel.

"Exactamente como esperábamos", comentó el veterano piloto. "Monza y Vegas son las peores pistas para nosotros, con las rectas más largas. Perdimos como 2.5 segundos o tres segundos en las rectas.

"En las curvas fuimos bastante competitivos, para ser honestos. Creo que quedamos a 2.8 del P1 en la Q1, y creo que perdimos más o menos eso en las rectas".

La velocidad máxima de Aston en clasificación fue de 290.8km/h, frente a los 323.9km/h de McLaren como el coche más rápido y los 305.6km/h de Red Bull como el segundo más lento.

Consultado sobre si había preocupaciones de seguridad por la diferencia de velocidad, Alonso respondió: "Creo que los otros equipos lo saben. Cuando están detrás del motor Honda, toman metros extra".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El bicampeón mundial describió su experiencia al volante del AMR26 como una "vuelta de demostración" y aparentemente preferiría no estar en Las Vegas, ya que considera que esta parte del calendario de la F1 no tiene sentido.

"Estuvimos en Austin y México hace dos semanas, a dos horas de distancia", señaló. "Luego fuimos a Brasil y después a Europa. Volvemos aquí por 72 horas y regresamos a Europa porque corremos en Qatar, así que no tiene sentido tener la carrera este fin de semana".

La difícil situación de Aston, sin embargo, hizo feliz al menos a una persona. Sergio Perez igualó su mejor resultado de clasificación de la temporada (sin contar las sprint) en el 18° puesto, tras superar a Alonso por 0.017s.

"Es lindo", dijo Perez. "Es positivo estar delante de ellos. Lamentablemente, un poquito demasiado lejos de los Haas. Con un rebufo, podríamos haber estado un poco más cerca, pero no del todo; en realidad nada podría haber cambiado".

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