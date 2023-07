Ferrari F1 ve clave aumentar la confianza de Leclerc y Sainz

El equipo italiano ha tenido una primera mitad de temporada 2023 complicada, con su coche luchando por ofrecer un rendimiento consistente en las carreras a pesar de ser rápido a una sola vuelta.

Sin embargo, ha mejorado bastante con las últimas actualizaciones y cree que está empezando a acercarse al dominante equipo Red Bull Racing.

El director del equipo, Fred Vasseur, cree que lo más importante ahora para dar el paso definitivo para luchar por victorias es ofrecer un coche que dé más confianza a los pilotos Charles Leclerc y Carlos Sainz, porque cree que no son capaces de extraer todo su potencial.

Reflexionando sobre la fase inicial de la temporada, Vasseur dijo a en una entrevista con Motorsport.com que el tiempo por vuelta se ha ido desangrando porque el manejo del coche no inspira fe.

"No se trata sólo de una cuestión de rendimiento puro, porque ha ocurrido algo que ha afectado a la confianza de los pilotos en el coche", dijo Vasseur.

"Cuando entras en una curva y tienes una pérdida de carga aerodinámica, también se produce una pérdida de equilibrio. Por lo tanto, empiezas a sentir subviraje. Si a eso le añadimos el viento, que de una vuelta a otra nunca es el mismo ni tiene la misma intensidad, las dificultades se acumulan".

"No tenemos estabilidad de rendimiento. Así que vuelta tras vuelta perdemos un poco de rendimiento de nuestros pilotos, porque nunca tienen las mismas condiciones y pierden confianza en el coche".

"Tenemos que intentar poner a los pilotos más en el centro de nuestras prioridades. No es la forma más fácil ni la más rápida (de progresar), porque sería mucho más fácil añadir carga aerodinámica en todas partes".

Frederic Vasseur, director del equipo y director general de la Scuderia Ferrari, en la rueda de prensa de los directores del equipo. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Pero ocurre que de un fin de semana a otro tenemos actuaciones muy diferentes. Tenemos buenas sensaciones en un gran premio mientras que, en el siguiente, puede ocurrir que lo hagamos mal".

Nada de copiar tácticas

Con la confianza de los pilotos ahora como prioridad en Ferrari, Vasseur dice que es más importante que sus ingenieros se centren en el propio coche en lugar de perseguir diseños de imitación como han hecho sus rivales.

"Estamos trabajando para intentar mejorar nuestros puntos débiles, porque es el enfoque correcto comparado con intentar copiar a otros", dijo.

"La parte más difícil del trabajo es entender exactamente dónde están los puntos débiles y luego solucionarlos".

"Desde este punto de vista, hemos dado un buen paso adelante después de Australia y otro después de Barcelona, aunque todavía hay algunos puntos débiles, especialmente en condiciones extremas".

"A veces, cuando introduces un nuevo paquete y tienes poco tiempo para probarlo, te cuesta entender si has utilizado la puesta a punto equivocada. Quizá esperabas ganar una décima y media y luego has perdido una décima porque no tenías la puesta a punto correcta".

"Así que una vez que se introduce una actualización, es esencial entender cómo se explota. Luego también hay un impacto relacionado con las condiciones, porque todavía somos un poco sensibles al viento, sobre todo cuando es bastante fuerte como en Silverstone, que alcanzó los 50 km/h".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Foto: Erik Junius

Tanto Leclerc como Sainz han declarado abiertamente que el SF-23 es complicado de pilotar al límite con ráfagas de viento porque su rendimiento puede ser impredecible.

Vasseur explicó que esta característica no es tan fácil de manejar, ya que está relacionada con condiciones muy específicas.

"El coche es demasiado sensible cuando hay viento en diagonal", dijo Vasseur. "Estamos trabajando para intentar mejorar en este aspecto, porque cuando el viento es de cara no tenemos ningún tipo de dificultad".

Aunque el GP de Gran Bretaña no fue una buena carrera para el equipo, Vasseur confía en que la actuación de este fin de semana en Hungría sea mejor.

"Puedo decir que vamos mejor en las curvas lentas y en las curvas de 90 grados que en las curvas más largas", dijo. "Al menos eso es lo que hemos visto hasta ahora".

"Podemos aspirar a la pole, pero creo que el factor clave podría ser el viento. Spa también podría ser una pista que va bien con las características de nuestro monoplaza. Está la chicana Bus Stop, y La Source, y sólo hay dos curvas de alta velocidad".

