Ferrari considera un halago que sus rivales de F1 copien sus diseños aerodinámicos

El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, afirma que el hecho de que los equipos rivales copien sus innovadores diseños de Fórmula 1 es una "buena recompensa" para Maranello.

Ferrari se presentó en el ciclo normativo de 2026 con un coche llamativo, el SF-26, que incorporaba una serie de innovaciones muy interesantes.

En los tests de invierno en Baréin, el equipo instaló un alerón en la estructura situada detrás del escape, denominado internamente "Flick Tail Mode" (FTM), que añade carga aerodinámica a la parte trasera del monoplaza a cambio de un ligero aumento de la resistencia aerodinámica.

Al día siguiente, Ferrari presentó un alerón giratorio, apodado "alerón Macarena", que gira 180 grados entre su modo de curva y su modo de recta.

El alerón del escape, en particular, ha sido ampliamente copiado por sus rivales, aunque la solución de Ferrari ha sido difícil de reproducir por ingeniería inversa, ya que la Scuderia diseñó elementos de la parte trasera del coche en torno a él. Desde entonces, la FIA ha prohibido el dispositivo de escape para 2027 cerrando la laguna jurídica en el reglamento técnico, con el fin de evitar que los diseños se descontrolen.

El alerón invertido también ha sido adoptado desde entonces por Red Bull y probado porun e de McLaren. McLaren comenzó a trabajar en el proyecto como reacción a lo que vio hacer a Ferrari en los entrenamientos, mientras que Red Bull desarrolló de forma independiente un concepto de diseño diferente.

"Nos decepcionó no haberlo detectado tan rápido como lo hicieron Ferrari y, después, Red Bull", afirmó el director técnico de McLaren, Neil Houldey. "En cuanto lo vimos, nos dimos cuenta de que ahí había una oportunidad".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Eric Le Galliot

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, el director del equipo Ferrari, Vasseur, afirmó que liderar el camino supuso un impulso para sus aerodinamicistas y diseñadores de Maranello, a quienes animó activamente a adoptar una mentalidad innovadora y a asumir más riesgos.

Cuando se le preguntó si el hecho de que los equipos rivales copiaran el alerón de escape y el alerón trasero era un cumplido para Maranello, Vasseur respondió: "No estoy aquí para recibir cumplidos. Estoy aquí porque quiero ganar. El mejor cumplido para mí es subir al podio.

"Pero sí, es cierto que para los chicos del equipo, ver que Red Bull incorpora el alerón —y creo que probablemente Red Bull empezó antes de ver nuestros alerones—, o que los demás empiecen a copiarlo, o incluso el dispositivo del escape, supone una buena recompensa para los chicos del equipo que tuvieron la idea".

Dada la bien documentada debilidad de la unidad de potencia de Ferrari, no es descabellado sugerir que su SF-26 puede considerarse el mejor chasis de la F1. Tras una serie de mejoras, tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton ganaron un Gran Premio —en Silverstone y Barcelona, respectivamente— y Ferrari ocupa el segundo puesto en la clasificación.

El SF-26 fue el primer monoplaza concebido bajo la dirección del director técnico Loic Serra, que fue contratado inicialmente en 2023, pero que no se incorporó procedente de Mercedes hasta finales de 2024, tras un largo periodo de espera.

Según Vasseur, ese proceso prolongado es un buen ejemplo de por qué se tarda tanto en dar un giro a un equipo de F1. "La frustración que a veces se puede sentir en la F1 es que, en el aspecto técnico, el proceso es extremadamente largo, porque hay mucha inercia", explicó.

"Por ejemplo, empezamos a hablar [con Loic] a mediados de 2023 y se incorporó al equipo a finales de 2024. Ahora se centra en el monoplaza de 2026 y sigue contratando personal para que le ayude. Esto significa que este proceso se prolonga durante años, cuando, por el contrario, queremos obtener resultados la semana que viene.

"Estoy muy, muy satisfecho con las decisiones que hemos tomado, con la estructura que tenemos y con la colaboración que existe en el equipo. El equipo es fuerte. La colaboración es muy, muy sólida".