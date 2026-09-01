Cómo Ferrari puede "empujar hasta el final" con las mejoras en 2026, y por qué lo hará

Ferrari "empujará hasta el final" de la temporada 2026 de Fórmula 1 con mejoras en el coche, confirmó el jefe del equipo Fred Vasseur, al restar importancia a las sugerencias de que el equipo tendrá que ralentizar su desarrollo por las limitaciones del techo presupuestario.

Ferrari ha implementado una impresionante cantidad de mejoras incrementales en su monoplaza de 2026, el SF-26, que han mantenido al equipo en segundo lugar en el campeonato de constructores y han permitido que tanto Lewis Hamilton como Charles Leclerc consigan una victoria en un gran premio hasta ahora.

Ese impulso de mejoras continuará en su carrera de casa este fin de semana en Monza, donde se espera que Ferrari introduzca pequeñas mejoras aerodinámicas junto con su segunda actualización de motor tras el último ranking ADUO.

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La parrilla está cada vez más igualada en rendimiento, especialmente en circuitos donde las unidades de potencia de 2026 marcan menos diferencia. Mercedes, McLaren y Ferrari estuvieron todos separados por una décima en la clasificación sprint en Zandvoort, y tres décimas se han convertido habitualmente en la diferencia entre la pole y la tercera fila de la parrilla.

Por eso los equipos que pueden seguir aportando rendimiento al coche hasta tarde aún pueden dar un sólido impulso en el campeonato, pero tienen que equilibrar el aprovechamiento de su desarrollo en el túnel de viento con las restricciones del techo presupuestario y los recursos necesarios para el proyecto del coche de 2027.

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, el jefe de Ferrari, Vasseur, ha revelado que la Scuderia continuará su implacable impulso de mejoras y que no tiene problemas con el techo presupuestario.

"La estrategia es que seguiremos empujando hasta el final", dijo Vasseur. "Tenemos un plan. No tenemos ningún problema con el techo presupuestario, estamos siguiendo el plan y continuaremos así.

"Es cierto que tienes estrategias diferentes. Tienes a McLaren trayendo cada tres o cuatro carreras un gran paquete al coche, y nosotros intentamos más traer mejoras en cada carrera, pero mucho más pequeñas. Pero al final, en términos de costo, es lo mismo.

"Lo que probablemente es desafiante es que seguimos desarrollando con 11 carreras por delante, y creo que un accidente como el de Max [Verstappen] en Zandvoort es enorme en términos de techo presupuestario [para Red Bull]. Es difícil anticipar el número de accidentes que podrías tener hasta el final de la temporada".

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Mientras Ferrari, McLaren y Red Bull han implementado actualizaciones significativas, Mercedes se ha quedado atrás, con su próximo paquete importante previsto para el Gran Premio de Bahréin de octubre en Malasia, y ha visto cómo sus equipos rivales reducen la diferencia como resultado en las últimas semanas y meses.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, afirmó que el equipo "no tiene el dinero para poner desarrollos en el coche" más allá de lo que está actualmente previsto, pero sí sospechaba que equipos como Ferrari tendrían que ralentizar su ritmo de desarrollo dado el número de elementos que ya habían introducido.

Vasseur no quiso comentar la estrategia de mejoras de Mercedes sin comprender plenamente su enfoque, pero sí reveló cómo Ferrari ha podido llevar tantas mejoras al coche de manera eficiente, algo que había levantado cejas en el paddock.

"No quiero hablar de Mercedes porque no lo entiendo, pero con McLaren está un poco relacionado con cómo desarrollas en el túnel de viento y la capacidad de producción", dijo el francés. "Encontramos nuestro mejor enfoque trayendo mejoras casi en cada carrera. Una semana es mecánica, una semana es aerodinámica, y seguimos así. Encaja con nuestra capacidad de producción, con nuestra capacidad de túnel de viento, y va bien.

"Ahora, si McLaren quiere hacer las cosas de otra manera, es porque tiene buenas razones para hacerlo. La estructura de los equipos es diferente; la configuración es diferente. Pero al fin y al cabo, a lo largo de una temporada casi nos seguimos mutuamente en términos de desarrollo".