La relación de Lewis Hamilton con Ferrari es mucho menos tensa de lo que parece, según el jefe de ingeniería de pista del equipo, Matteo Togninalli, aunque la escudería de Fórmula 1 reconoce que aun así "subestimó" el periodo de adaptación necesario para ambas partes.

En la primera parte de 2025, Hamilton tuvo que aclarar la percepción generada por los mensajes de radio ocasionalmente secos entre él y su nuevo ingeniero de carrera, Riccardo Adami, afirmando que "no había problemas" entre ellos.

Sin embargo, los continuos momentos de cierta aspereza por radio llevaron a algunos a sugerir que la pareja no había terminado de encajar, pero Hamilton reaccionó señalando que Max Verstappen es igualmente brusco con su ingeniero Gianpiero Lambiase.

Al ofrecer su visión de la situación, Togninalli explicó que Ferrari y el siete veces campeón del mundo podrían haber subestimado el tiempo necesario para adaptarse, pero considera que la visión de los medios sobre el asunto es "mucho peor" que la relación real que existe.

"Cambiar de piloto y cambiar de equipo, especialmente para un piloto como Lewis, que pasó 10 años en el mismo equipo y tiene un cierto nivel de experiencia, es muy difícil desde ambos lados, para el piloto y para el equipo", dijo Togninalli, después de que Hamilton se incorporara a Ferrari procedente de Mercedes este año, tras 12 temporadas en las Flechas de Plata.

"Cada equipo opera de una manera ligeramente diferente, estás acostumbrado a ciertas personas y a ciertas cosas de una forma central. Luego, si pones esto en contexto, con el hecho de que Lewis estaba ganando campeonatos del mundo, y es un hecho que este año no logramos el objetivo de luchar por el campeonato del mundo, entonces tienes la frustración creando la situación.

"Creo que lo que se ve desde fuera es bastante peor de lo que realmente es. Creo que la relación con Lewis, lo que estamos construyendo con Lewis, es extremadamente positiva. Pasó 10 años en el mismo equipo, con las mismas personas, y después de 10 meses, creo que ya tenemos un vínculo muy, muy fuerte con él.

"Sin embargo, la frustración, los resultados, están creando esta imagen de nosotros mismos y de él en Ferrari, que creo que es mucho, mucho peor de lo que es en realidad".

"¿Por qué [está] teniendo dificultades? De nuevo, creo que una parte es la frustración, otra parte es, como dije, que necesitamos algo de tiempo para adaptarnos el uno al otro, y quizá ambos, el equipo y Lewis, subestimamos esto al principio. [Pero] estoy confiado, como dije, no creo que la relación sea tan mala como todos ustedes piensan. Pero estoy seguro de que con el tiempo mejoraremos".

Ferrari no logró ganar un gran premio en 2025, terminando cuarto en el campeonato y a 435 puntos de los campeones McLaren, con Charles Leclerc y Hamilton finalizando respectivamente quinto y sexto en la clasificación de pilotos.

Togninalli explicó que la mayoría de los problemas de Ferrari provienen de las dificultades con la preparación de los neumáticos en clasificación; aunque el ritmo de carrera del SF-25 ha sido generalmente fuerte a lo largo de la temporada, las actuaciones en clasificación han sido, en el mejor de los casos, inconsistentes.

Explicó que los compuestos de Pirelli de este año, que han sido más duraderos pero también más propensos al sobrecalentamiento, han hecho difícil encontrar el equilibrio adecuado antes de una vuelta rápida.

"El 90% del trabajo este año se hace en la clasificación; si sales delante, terminas delante", explicó Togninalli, ya que 16 de los 24 grandes premios se ganaron desde la pole position.

"Si sales atrás, a menos que hagas algo muy diferente a lo habitual, o solo si estás último, es extremadamente difícil adelantar. Creo que el punto número uno es que los neumáticos este año son extremadamente sensibles en la vuelta única. Se puede ver en Brasil con Verstappen: en la clasificación sprint está delante, y luego está en P16.

"Puedes moverte alrededor de 2-3 décimas solo con la preparación de los neumáticos en clasificación. En esto es en lo que nos hemos estado centrando. Aquí es donde creo que mejoramos. Y luego hay muchas situaciones.

"Si tomamos Las Vegas, el bolardo con Lewis nos costó la clasificación. Si lo miras, es un poco circunstancial. Con Charles no conseguimos la última vuelta en Q3. Estoy seguro de que podríamos haber rendido mejor. Si congelas la Q3 dos minutos antes, era P3.

"Creo que el factor clave son los neumáticos. Creo que todo el mundo está luchando con eso. Si miras, hay mucha variabilidad. Todos estamos dentro de dos décimas. Así que una pequeña diferencia marca una gran diferencia. En algunas clasificaciones tenemos 10 autos en una décima".