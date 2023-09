Leclerc y Sainz completan un viernes alentador para Ferrari en Suzuka

Puede que no sea Singapur, pero Ferrari empezó el fin de semana de Suzuka confirmando buenas señales de crecimiento. Por detrás del líder del día, Max Verstappen, estuvieron Carlos Sainz en la primera práctica y Charles Leclerc en la segunda, siendo el monegasco también el autor de la segunda mejor tanda larga, de nuevo por detrás del líder del mundial.

El primer dato que se desprende de las dos sesiones de entrenamientos libres es el relativo a la nuevo suelo llevado por Ferrari a Japón, probado en la FP1 por Leclerc en solitario y montado para la sesión vespertina también en el coche de Sainz.

"Ha llegado el feedback que esperábamos. No creo que haya una gran ganancia en términos de rendimiento, pero en general ha hecho que el monoplaza sea más consistente, lo cual es una buena sensación", dijo Leclerc.

El primer día en pista en Suzuka mostró a un Leclerc más cómodo en el SF-23, siendo el piloto que más se acercó a los tiempos de Verstappen al quedar a 0s320 en el simulacro de clasificación, un margen que se construyó especialmente en el primer sector.

"Ha ido un poco mejor. En las dos o tres últimas carreras he luchado un poco con el equilibrio del coche. Hoy he cambiado un poco mi estilo de conducción y siento que las sensaciones son mejores. Obviamente es sólo un día, así que tenemos que seguir empujando para dar otro paso adelante mañana. Red Bull parece ser muy rápido este fin de semana, pero no creo que estemos demasiado lejos", comentó el monegasco.

A Charles Leclerc è tornato il sorriso a Suzuka: la SF-23 regisce bene anche in Giappone Photo by: Motorsport Images

El trabajo realizado desde Zandvoort es cada vez más un punto de inflexión en la temporada ferrarista, ya que está dando sus frutos en todo tipo de circuitos, una confirmación que llegó incluso en el temido Suzuka.

"Estamos entendiendo nuestro coche mucho mejor que antes de Zandvoort", dijo Leclerc, "y eso nos ayuda a trabajar en la dirección correcta, los márgenes frente a McLaren y Mercedes son muy pequeños, pero cuando conseguimos poner el coche en la ventana de funcionamiento correcta sabemos que podemos estar delante. Eso es lo que hemos estado haciendo en las últimas carreras, y ese es el objetivo de cara a mañana, pero todo tendrá que salir perfecto. Me temo, sin embargo, que Red Bull es desgraciadamente más competitivo, ya veremos".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Sainz terminó el día en cuarta posición, dos décimas por detrás de Leclerc. El español se centró principalmente en la configuración aerodinámica y las pruebas mecánicas, probando diferentes reglajes.

"Hemos experimentado con algunas soluciones", explicó Sainz, "han sido muchas pruebas y cuando te dedicas a este tipo de pruebas es un poco difícil coger el ritmo. Pero ese era nuestro objetivo, ahora tenemos que ponerlo todo junto y esperar que mañana el coche sea el que yo quiero".

Para el poleman y ganador de Singapur no será fácil poner en apuros a los Red Bull, pero Sainz cree que sobre todo en clasificación no todo está escrito.

"Max parece definitivamente competitivo, pero a una vuelta podemos estar cerca. No sé si será suficiente para molestar a los Red Bull, pero seguro que será una lucha muy cerrada con McLaren y Mercedes, seremos seis compitiendo por la segunda fila, pero estoy convencido de que si hacemos un buen trabajo mañana podemos colocarnos en una buena posición", finalizó.

