La FIA reconoce que debió sancionar a Verstappen en Singapur

La FIA ha confirmado que el neerlandés debería haber recibido la penalización estándar de tres posiciones en la parrilla por una de sus dos infracciones de obstaculización en la pista, lo que le habría hecho caer de la 11º a la 14º posición en la parrilla de salida.

Significativamente, la FIA también ha prometido que la decisión de Verstappen no se utilizará como precedente y, de hecho, se borrará de la base de datos de incidentes pasados a la que se refieren los comisarios al tomar decisiones.

Max Verstappen fue objeto de tres investigaciones por obstaculización a rivales en Singapur: una por interponerse en el camino de Yuki Tsunoda en la pista, otra por bloquear a Logan Sargeant, y una tercera por esperar al final del pitlane con una cola de coches detrás de él cuando intentaba crear un hueco con quienes iban delante suyo.

Inmediatamente después de la clasificación, incluso el propio Verstappen esperaba recibir al menos una penalización en parrilla, y asumió toda la responsabilidad por el incidente de Tsunoda.

Preguntado al respecto por Motorsport.com, el piloto de Red Bull Racing dijo: "Sí, eso no estuvo bien. No lo vi porque estaba hablando por radio sobre cuál era el problema".

"Y entonces no recibí una llamada hasta que él estaba básicamente detrás de mí. Básicamente resume mi clasificación, fue super agitada y desordenada".

Verstappen finalmente escapó de la sanción por el incidente de Sargeant y recibió reprimendas por retrasar a Tsunoda y por esperar en el pitlane, mientras que Sargeant recibió una reprimenda por un incidente separado que involucró a Lance Stroll.

El hecho de no haber recibido un mensaje de radio sobre Tsunoda se consideró circunstancia atenuante, y el equipo recibió una multa de 5.000 euros.

FIA name board Photo by: Erik Junius

Las decisiones sorprendieron a los equipos y pilotos rivales, ya que los incidentes de obstaculización en la clasificación han llevado tradicionalmente a sanciones en la parrilla, y varios representantes de los equipos visitaron a los comisarios para discutir el asunto.

Pierre Gasly, que recibió dos penalizaciones de tres posiciones en España, fue uno de los muchos que se mostraron confundidos por el resultado de las investigaciones.

"He tenido decisiones duras en mi contra, con una penalización de seis posiciones en Barcelona este año por obstaculizar, y sin duda fue mucho menos de lo que he visto ayer", dijo después de la carrera de Singapur. "Tal vez ahora esté permitido. No lo sé, preguntaré".

Lando Norris fue otro piloto que no entendió las reprimendas.

"Creo que debería haber sanciones más duras por bloquear a la gente, porque mucha gente lo hace", dijo el jueves en Japón. "Arruina tu vuelta, arruina tu clasificación, dejó fuera a Yuki en la clasificación, y él fue primero en la Q1".

"A nadie parece importarle lo suficiente. Y me ha pasado muchas veces esta temporada, especialmente con algunos equipos".

El tema surgió en la reunión de directores de equipo celebrada el viernes en Suzuka, y el comisario Matteo Perini -que ya estuvo en Singapur y está también en Japón- admitió que las dos decisiones de reprimendas eran incorrectas.

El tema surgió en la reunión del viernes de los jefes de equipo en Suzuka, y el comisario Matteo Perini -que trabajó en Singapur y está nuevamente en Japón- admitió que al revisar la decisión de la reprimenda en pista a Verstappen debería haber sido una penalización en la parrilla.

Además, Sargeant probablemente debería haber tenido una penalización por el incidente con Stroll, aunque hubo otras circunstancias en su caso.

Significativamente Perini confirmó que la decisión sobre Verstappen no se utilizaría como precedente en el futuro, y también que la falta de advertencia por radio sobre los coches que se acercan no debe considerarse como circunstancias atenuantes que protegen al piloto de una sanción más grave.

En cuanto al incidente del pitlane, los comisarios de Singapur siguen respaldando su decisión original de aplicar una reprimenda al piloto, ya que la espera en el pitlane no está expresamente prohibida en el reglamento, pero han comunicado a la FIA que debería existir un reglamento que contemple estas circunstancias.

Aunque los equipos y los pilotos ahora tienen claridad, también pueden cuestionar el hecho de que Verstappen saliera tres puestos más arriba en Singapur de lo que debería haber sucedido, y por lo tanto potencialmente privó a sus rivales de valiosos puntos con un ascenso más fácil a su eventual quinto puesto de lo que tal vez habría sido el caso.

