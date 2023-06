Ferrari: Leclerc aceptó que se equivocó al criticar al equipo

Leclerc arremetió inicialmente contra Ferrari después de quedarse fuera de la Q2 en Montreal, cuando ni él ni el equipo aprovecharon la mejora de las condiciones de la pista.

Al principio de la sesión salió con neumáticos intermedios pero, al aparecer una línea seca, pidió un cambio inmediato a neumáticos lisos. El equipo se negó y le ordenó que diera otra vuelta antes de cambiar los neumáticos.

Sin embargo, cuando volvió a salir, la lluvia había regresado, y Leclerc no pudo marcar un tiempo lo suficientemente bueno como para entrar en la tanda final de la Q3.

Justo después de la clasificación, Leclerc consideró que el retraso en cambiar a neumáticos lisos había sido un error y dijo que Ferrari tenía que dejar de cometer este tipo de equivocaciones.

"Creo que nos estamos complicando demasiado la vida", dijo a los medios. "En esas situaciones, tenía una opinión clara. Y sí, decidimos hacer otra cosa. Así que estoy frustrado".

Y añadió: "Tenemos que ser mejores que eso. Y no podemos permitirnos volver a cometer esos errores. Así que hablaré con el equipo".

Pero tras las conversaciones entre Leclerc y Ferrari para explicar la situación, y por qué se rechazó su petición, se ha sabido que el piloto monegasco cambió rápidamente de opinión sobre lo sucedido.

Después de que le explicaran los motivos de la decisión de Ferrari, en medio de las condiciones rápidamente cambiantes, Leclerc comprendió rápidamente que el pitwall había tomado la decisión correcta y que no fue la elección de neumáticos lo que lo dejó fuera, ya que muchos otros equipos hicieron exactamente lo mismo.

El director del equipo, Fred Vasseur, insistió en que la situación a puerta cerrada fue muy diferente de lo que parecía cuando Leclerc se bajó del coche por primera vez, ya que no entendía los factores que estaban en juego.

En declaraciones a algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, Vasseur dijo: "Tuvimos una buena discusión, y él (Leclerc) dijo: 'OK, me equivoqué'.

"Saben que siempre intento proteger a mis chicos -los pilotos- por el equipo. Puedo entender perfectamente cuando se bajan del coche después de un mal resultado y alguien les pregunta: ¿estabas contento con esta estrategia? Seguro que dicen que no".

"Nunca encontrarás pilotos que digan: 'Sí, ha sido estupendo, me fue mal, pero ha sido estupendo'.

"Lo más importante es que creo que a veces es mejor hablar antes con el equipo. Es lo que tuvimos (después de la clasificación). Fue muy tranquilo, muy constructivo y muy directo".

Vasseur dijo que el análisis de Ferrari de la clasificación demostró que su decisión sobre los neumáticos no fue el factor clave para quedar eliminado, ya que la mayoría de los demás coches llevaron a cabo exactamente la misma estrategia que su escudería.

"Teníamos la misma estrategia que el 90% de los coches, así que fue más bien porque Charles estaba un poco disgustado con el coche", dijo.

Preguntado por los desacuerdos que se producían por la radio del equipo, Vasseur creía que no era nada fuera de lo normal.

"Creo que a veces es bastante normal que tengan un sentimiento diferente al de la gente (en el pitwall)", dijo.

"Tenemos que confiar en sus sensaciones, por un lado, pero por otro tenemos una visión global de lo que están haciendo los demás. Y cuando llegas a la horquilla y a la última curva (en Montreal), no sabes lo que han hecho los demás".

"Tiene que haber una decisión común; a veces aciertas y a veces te equivocas, pero no hay una forma obvia de solucionarlo. No pueden ser sólo los pilotos, porque si él tiene la decisión y no ve que un coche se ha parado en la pista o algo así (entonces tomará la decisión equivocada). Eso significa que tiene que ser una decisión común".

"No siempre es fácil, y a veces también es cuestión de suerte. En (la clasificación) creo que la estrategia del final fue probablemente suficiente para entrar en la Q3, porque era una estrategia del 90% de los equipos".

