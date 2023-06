Wolff admite que nuevo contrato con Hamilton "no solo depende de mí"

Lewis Hamilton ha dicho que quiere quedarse en Mercedes y la marca alemana ha dicho que quiere mantener a Lewis Hamilton con ellos en Fórmula 1. Hasta ahora, sin embargo, las dos partes no han acordado oficialmente continuar su cooperación más allá de 2023. Las especulaciones de que se anunciaría una ampliación de contrato en el GP de Canadá en Montreal resultaron ser erróneas.

Entonces, ¿cuál es la situación entre Hamilton y Mercedes? Hamilton no quiso revelar demasiado al respecto, pero al menos explicó: "Me reuní con Toto [Wolff]. Hablamos varias veces. Tenemos una buena relación. No hay nada más que decir por el momento".

Según Wolff, jefe de Mercedes, esta reunión tuvo lugar "el martes [antes de Canadá]" en Nueva York y en un ambiente cómodo: "Por la tarde nos sentamos en el sofá, pero sin cerveza, sólo agua. Como los atletas", dijo Wolff.

Como confirmó Hamilton, se han hecho progresos. Hasta ahora, sin embargo, no se ha realizado ningún fichaje, así lo indican otras declaraciones de Hamilton quien comentó: "Cuando llegue el momento, entonces será el momento. Ya sea dentro de un mes o cuando sea. Mientras ocurra, ya no me importa".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3ª posición, en Parc Ferme Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Esta ampliación de contrato no es tan fácil, hay "unas cuantas personas más involucradas" además de Hamilton y Wolff, como explicó el jefe. Se refiere a la dirección de Hamilton y a los "abogados de nuestra parte", así como a otros miembros de Mercedes. "Definitivamente no depende sólo de mí", dijo Wolff.

"Pero yo diría que cuando se trata de todos los detalles importantes, es entre Lewis y yo, al igual que el martes antes de Canadá en la reunión en Nueva York".

Hamilton firmó por última vez una ampliación de contrato con Mercedes en julio de 2021, entonces por dos años más, hasta 2023. Este contrato expira en unos meses.

Hasta ahora, la cooperación entre Hamilton y Mercedes ha sido extremadamente exitosa: el británico ha competido para el equipo germano-británico desde 2013 y ha ganado seis títulos mundiales en el campeonato de pilotos entre 2014 y 2020.

Con sus éxitos, Hamilton se ha convertido en el piloto de F1 más laureado de todos los tiempos en cuanto a victorias y ha batido muchos de los récords de Michael Schumacher.