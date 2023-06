La FIA puso freno en la F1 a un truco de los equipos con los gastos

Como parte de lo que algunas fuentes han sugerido como un mayor esfuerzo por parte del organismo rector del automovilismo para garantizar el cumplimiento de las normas de limitación de gastos, ahora ha intervenido en relación con el uso de divisiones de proyectos especiales fuera de los equipos de F1 que algunos sospechaban que se estaban utilizando para ayudar a encontrar mejoras de rendimiento.

En los últimos años, ha sido habitual que los equipos de F1 emplearan a personal técnico de alto nivel para trabajar en divisiones separadas en proyectos técnicos con el fin de explotar los conocimientos adquiridos en los grandes premios y venderlos al mundo empresarial en general.

Por ejemplo, Red Bull tiene su división de Tecnología Avanzada, McLaren la de Tecnologías Aplicadas, Mercedes la de Ciencia Aplicada y Aston Martin la de Tecnologías de Rendimiento.

Todas ellas han tenido éxito y han trabajado en múltiples proyectos relacionados con coches de carretera, yates de la America's Cup, bicicletas y otros diseños.

Sin embargo, la FIA ha intervenido ante las sospechas de que algunas de estas divisiones se estaban aprovechando del sistema para ampliar sus conocimientos sobre F1 al margen del límite de costos, para luego devolver la información a sus equipos de forma gratuita.

En una directiva técnica que se redactó originalmente a principios de este año, pero que ha sido revisada y puesta en vigor recientemente, la FIA ha dejado claro a los equipos que no se les permitirá transferir ninguna propiedad intelectual de proyectos que se lleven a cabo fuera de sus operaciones en la F1 al equipo sin que ese trabajo entre dentro del límite de costos.

La TD45, como se le conoce, establece que si bien los equipos siguen siendo libres de ejecutar estas divisiones de proyectos especiales, cualquier propiedad intelectual de ellos que sea utilizada por los equipos de F1 debe ser contabilizada bajo el límite de costos, por lo que no puede provenir de fuentes libres dentro de la misma empresa.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, Esteban Ocon, Alpine A523, el resto de la parrilla en la salida. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

El conocimiento de la F1 todavía puede ser transmitido libremente a las divisiones técnicas, por lo que puede seguir siendo utilizado en intereses comerciales externos.

La FIA no se ha pronunciado formalmente sobre el asunto, y cuando Motorsport.com se puso en contacto con varios equipos con divisiones técnicas de este tipo insistieron en que han cumplido plenamente con las normas y dieron la bienvenida a la aclaración.

Sin embargo, una importante fuente de la F1 con buen conocimiento de la situación, dijo que la TD45 ya había provocado cambios.

"Ha tenido un impacto", dijo la fuente. "Algunos se han visto obligados a actuar porque se han dado cuenta de que lo que hacían ya no está permitido".

"Pero lo difícil es que lo habrán estado haciendo desde el 1º de enero (cuando la TD declaró un punto de corte), por lo que habrán tenido un gasto hasta este momento que ahora necesitan abordar y recuperar de alguna manera".

Las sospechas de que los equipos se aprovechen del personal de la F1 destinado a operaciones externas han sido frecuentes desde el inicio del límite de gastos.

El director del equipo Alpine, Otmar Szafnauer, dijo a principios de este año que las escuderías más grandes habían encontrado formas de evitar el empleo de personal para que no contaran para el límite de costos.

"Creo que lo que algunos de los otros equipos están haciendo ahora, los equipos más grandes, es tratar de explotar o tener una mejor comprensión de dónde hay algunas lagunas o algunos cambios organizativos que se pueden hacer para meter más gente dentro de ese límite presupuestario", dijo. "Y aún no hemos llegado a ese punto".

"Están mirando: 'Me he deshecho de 100 personas, pero ahora quiero volver a contratarlas'. Pueden encontrarles huecos, en los que o bien no cuentan como una persona completa o bien hacen cosas de marketing o lo que sea, o trabajan en un barco durante parte del tiempo".

La llegada de la TD45 se produce en el contexto de lo que varias fuentes han afirmado que es un esfuerzo mucho más exhaustivo por parte de la FIA para investigar el gasto de los equipos este año como parte de su análisis del límite de costos.

Se entiende que el órgano de gobierno ha estado visitando las fábricas de los equipos en las últimas semanas para realizar un análisis forense de sus finanzas, y una de ellas sugiere que el último cuestionario del órgano de gobierno en relación con el cumplimiento ahora asciende a más de 100 preguntas, mucho más que hace 12 meses.

El año pasado, Red Bull recibió una multa de 7 millones de dólares y una reducción en el tiempo de desarrollo del túnel de viento por gastar más de la cuenta durante 2021.

