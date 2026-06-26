Ferrari se ve "muy lejos" de repetir lo de Barcelona tras un viernes "difícil" en Austria

Hace dos semanas, Ferrari sorprendió a Mercedes al infligir a las Flechas Plateadas su primera derrota en un gran premio de la temporada 2026 de Formula 1, con el ritmo abrasador de Lewis Hamilton en el stint final sugiriendo que el paquete de mejoras de la Scuderia la había devuelto a la pelea.

Armada en Austria con un motor V6 ligeramente mejorado, el primer producto de su asignación de mejoras ADUO, Ferrari aspira a demostrar que su forma en España no fue algo aislado, pero en el calor austriaco todavía sigue buscando agarre y ritmo tras una difícil jornada de entrenamientos del viernes.

Hamilton y Leclerc terminaron la FP2 en quinto y octavo lugar respectivamente, con Hamilton a más de seis décimas del líder Kimi Antonelli, mientras que hay indicios tempranos de que el ritmo de Ferrari en tandas largas también la sitúa por detrás de al menos Mercedes y McLaren, en ese orden.

Ferrari también sufrió un duro par de sesiones del viernes en Barcelona, pero Leclerc, que cedió su coche en la FP1 al novato Dino Beganovic, no ha visto en Spielberg las mismas señales de que su equipo pueda competir al frente esta vez.

"No tengo tanta confianza, pero nunca digas nunca", dijo. "Pero es cierto que el viernes en Barcelona hubo algunos elementos que nos llevaron a pensar que había bastante rendimiento en el coche. Por el momento ha sido una lucha, toda la FP1 que no hice y también la FP2 dentro del coche. Así que ha sido un viernes difícil para el equipo".

Cuando se le preguntó qué le faltaba, Leclerc respondió: "Agarre en general, hemos estado deslizando con los cuatro neumáticos desde la primera vuelta que he dado. Ha sido muy, muy complicado.

"En Barcelona también fue muy difícil [con los neumáticos]. Aquí tienes limitaciones diferentes, pero al final del día la gestión de los neumáticos desempeñará un papel igual de importante. En términos de degradación real, no estamos en una mala posición aquí. El mayor problema es que el ritmo no está ahí. Así que quizá después de 20 vueltas somos rápidos, pero 20 vueltas no es [suficiente]. Tenemos que trabajar en el coche".

Dino Beganovic estuvo en el coche de Charles Leclerc para la FP1. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El jefe del equipo, Fred Vasseur, bromeó diciendo que Ferrari está "copiando a Barcelona" al ser igual de poco impresionante en su forma del viernes, pero admitió que su escuadra no había podido prosperar en las condiciones sofocantes, ya que la ola de calor europea hizo que las temperaturas superaran los 33C, con temperaturas de pista por encima de la barrera de los 50C.

"Hoy sufrimos un poco con las condiciones, creo que un poco como en Barcelona", dijo. "Con la altitud, con la temperatura, con la temperatura de la pista, la temperatura del aire. Creo que es lo mismo para todos, pero sufrimos mucho. Y tenemos que trabajar en nosotros mismos, trabajar en la puesta a punto, en el coche, en la conducción, en todo para hacer un mejor trabajo mañana".

Vasseur dice que la mayor diferencia con Barcelona es que la degradación de los neumáticos no será tan extrema este fin de semana. Pero señaló que Ferrari también fue fuerte a una vuelta allí, algo que no ha demostrado ser el caso en Spielberg.

"La degradación en Barcelona fue mucho mayor, y fue el principal factor del rendimiento, al menos en la carrera. Pero también pudimos luchar por la pole position en la clasificación", advirtió. "Al menos en términos de potencial puro, estábamos ahí. Ahora, hasta ahora, estamos muy lejos.

"Pero es cierto que en Barcelona tampoco estuvimos tan brillantes el viernes. Tenemos mucho potencial que desbloquear esta noche y veremos mañana".

Vasseur añadió que el nuevo motor V6 del equipo aportó lo que él "esperaba", que es solo un modesto paso adelante en potencia.

"El plazo de entrega del motor es enorme", explicó el francés. "En algunos componentes tienes meses de demora. Era muy arriesgado para nosotros lanzar la especificación dos del motor muy pronto por razones del límite de costos. No esperábamos en absoluto un gran paso este fin de semana".