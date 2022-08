A Ferrari le preocupa lo que Red Bull mostró en Bélgica

Cargar reproductor de audio

El rendimiento de los Red Bull visto en Spa-Francorchamps hizo saltar la alarma en Ferrari. Los RB18 dominaron literalmente el Gran Premio de Bélgica, con Max Verstappen consiguiendo ganar la carrera a pesar de salir en la 14ª posición, mientras que Sergio Pérez no tuvo demasiadas dificultades para regular a Carlos Sainz en el ritmo de carrera.

Una demostración de fuerza que sorprendió más que un poco. Ciertamente, sobre el papel, Spa-Francorchamps era la pista perfecta para mostrar las características del RB18. Un monoplaza nacido para explotar a la perfección la eficiencia aerodinámica, el DRS, sin verse penalizado por la resistencia al avance, que en cambio ha frenado a otros monoplazas hasta ahora.

Sin embargo, Mattia Binotto, director de la escudería Ferrari, dijo al final del Gran Premio de Bélgica que no temía esta fuerza de los monoplazas rivales de cara al Gran Premio de Italia que se celebrará dentro de quince días en Monza, la casa de Ferrari.

"Creo que de cara a Monza no es una preocupación, porque también teníamos un alerón más descargado para usar aquí en Spa, pero no lo usamos porque no creemos que fuera la opción correcta".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75n Photo by: Erik Junius

"Teniendo en cuenta la degradación de los neumáticos y las altas temperaturas de la carrera, lo que más me preocupa es ver que han sido capaces de utilizar menos carga aerodinámica manteniendo muy buena velocidad en el sector medio, donde se necesita carga aerodinámica. Así que creo que han conseguido ambas cosas y eso es volver a la eficiencia".

Binotto confía en el uso de un tipo de alerón trasero diferente al elegido para Spa-Francorchamps, pero tampoco ocultó su preocupación por el rendimiento general de los RB18.

"Los Red Bull tienen poca carga aerodinámica, poca resistencia al avance y muy buena carga aerodinámica en el coche. Así que para Monza utilizaremos sin duda un tipo de ala diferente, con menor resistencia aerodinámica, por lo que la velocidad en sí no será un problema".

"Pero de nuevo, para las próximas carreras, creo que es más bien el rendimiento general de los Red Bull mostrado hoy lo que es preocupante", concluyó el director de Reggio Emilia.