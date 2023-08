Un Ferrari F1 icónico de Schumacher sale a subasta

En una rara oferta, el Ferrari F2001b con el que Michael Schumacher ganó el Gran Premio de Australia de 2002 estará disponible para su compra a través de Sotheby's.

El chasis 215, el coche en cuestión, es uno de los pocos monoplazas de F1 que nunca ha terminado fuera de las posiciones de podio durante su carrera, lo que representa una oportunidad extraordinaria para adquirir una máquina excepcional de la era moderna.

Uno de los últimos Ferrari F1 de Schumacher que se vendió, un F2003-GA, alcanzó los 14,9 millones de dólares en una subasta de Sotheby's el año pasado, duplicando el récord anterior para un F1, cuando un F2001 suyo logró 7,5 millones de dólares en 2017.

Coche de Michael Schumacher, Ferrari F2001b chasis nº 215. Foto por: Jeremy Cliff

Schumacher utilizó el F2001B en los dos primeros grandes premios de la temporada 2002 y dijo: "Nos gustaría utilizar el nuevo coche lo antes posible, pero sólo si es mejor que éste y fiable".

Schumacher pilotó este coche en las primeras carreras fuera de Europa de la temporada 2002 y ganó el GP de Australia, un evento memorable por el accidente en la primera curva en el que el Williams-BMW de su hermano Ralf voló por los aires sobre la espalda del compañero de equipo de Michael , Rubens Barrichello.

En una carrera plagada de incidentes, Schumacher cayó hasta la cuarta plaza, pero se hizo con el tercer puesto de manos Juan Pablo Montoya (Williams) cuando el colombiano se salió tras la salida del coche de seguridad y heredó la segunda plaza cuando el Renault de Jarno Trulli hizo un trompo.

El líder David Coulthard (McLaren) se salió en la segunda resalida y Montoya volvió a adelantar a Schumacher. Schumacher adelantó a Montoya con un gran movimiento por el exterior de la curva 2 poco después. A partir de ahí se distanció y ganó por 18.6s a Montoya.

Esta fue la primera de las 11 carreras que Schumacher ganaría en su camino hacia su quinto Campeonato del Mundo de Fórmula 1 ese año.

"No creía que pudiéramos ganar aquí", dijo Schumacher después de la carrera. "Pero las cosas cambian rápidamente y a partir de la próxima carrera espero que esté mucho más reñido", dijo después.

El director del equipo Ferrari, Jean Todt, recuerda en este vídeo esta fantástica época de dominio de la F1 y, en particular, su afición por trabajar con Schumacher:

Michael pilotó este coche hasta un tercer puesto desde la pole position en Sepang (Malasia), tras un polémico incidente con Montoya que rompió su alerón delantero. Tras hacer una parada en boxes al final de la primera vuelta, Schumacher protagonizó una épica remontada desde la 21ª plaza hasta las posiciones de podio, adelantando a Jenson Button, de BAR-Honda, para acabar tercero hacia el final.

"Ha sido una carrera emocionante", dijo Schumacher. "En cuanto al accidente, quizá Juan podría haberme dejado más espacio, pero decidió no hacerlo y nos tocamos. Así son las carreras. Fue sólo un pequeño toque, pero tuve que entrar en boxes para cambiar el alerón delantero.

"Decidí apretar hasta el final y si no lo hubiera hecho, probablemente no habría alcanzado a Button, que obviamente tenía un problema. Hemos traído el coche viejo a las dos primeras carreras y la verdad es que no esperábamos tener tantos puntos en nuestra cuenta."

El F2001b viene equipado con un motor Tipo 050 V10 de tres litros diseñado por Gilles Simon -capaz de producir casi 900 caballos a 18.500 rpm- y una caja de cambios secuencial electrohidráulica de siete velocidades. Pesa sólo 600 kg.

Coche de Michael Schumacher, Ferrari F2001b Chasis nº 215 Fotografía de: Jeremy Cliff

El Ferrari 2001b Chasis 215, uno de los coches de gran premio más deseados de la era moderna, estará disponible para su compra, junto con el segundo de los cinco Ferrari 250 GT LWB Berlinetta "Tour de France" de 1957 con carrocería Zagato, en subastas en línea separadas.

Ambos coches se expondrán en la subasta insignia de RM Sotheby's en Monterey del 16 al 19 de agosto.