Vasseur admite que Ferrari tomó "decisiones equivocadas" en Hungría

Ferrari fue la gran derrotada del Gran Premio de Hungría. La Scuderia llegaba como una de las grandes favoritas en un circuito que, en teoría, se adaptaba muy bien a las características del SF-26. Incluso se esperaba un doblete, pero los autos rojos ni siquiera terminaron en el podio, a pesar de que Charles Leclerc arrancó desde la primera fila junto al poleman Lando Norris.

Fred Vasseur es plenamente consciente de la oportunidad desperdiciada. Tras la victoria en Silverstone y el segundo puesto en Spa-Francorchamps, Ferrari falló en la ejecución.

"No es un buen resultado cuando haces el uno-dos el viernes y esperas mucho más. El cuarto y el quinto puesto son el resultado de una carrera demasiado caótica para nosotros. Charles hizo una mala largada y luego llegó la penalización de Lewis. Incluso la parada en boxes no fue perfecta y nuestro ritmo fue demasiado irregular entre un stint y otro".

"Eso vale para nosotros, pero también para los demás. Es difícil interpretar cómo Max logró completar 37 vueltas con los neumáticos blandos, pero así fueron las cosas. Tenemos que minimizar los errores y hoy no lo hicimos".

Hubo errores estratégicos. ¿No se podía intentar una estrategia con neumáticos blandos como hizo Verstappen?

"No consideramos la estrategia de Red Bull porque entramos a boxes un poco antes que Max y me parecía demasiado ambicioso pensar en llegar hasta el final de la carrera sin tener en cuenta la vida útil de los neumáticos. La realidad es diferente: nosotros no tuvimos la oportunidad de hacer un stint largo con los tres compuestos disponibles durante los entrenamientos libres y, por eso, tuvimos que hacer dos apuestas. Puedo decir que hoy nuestras apuestas no dieron resultado".

Verstappen, Red Bull Racing, batalló con los Ferrari durante la carrera. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

¿Cuál habría sido entonces la mejor estrategia?

"Creo que nuestra decisión de largar con neumáticos blandos fue buena, pero probablemente la elección correcta habría sido blandos, blandos y luego duros. No fue eso lo que hicimos".

Ferrari sigue acumulando penalizaciones. Lewis recibió cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el pitlane. Son sanciones que terminan pesando en el campeonato.

"No fue una infracción enorme, pero estaba por encima del máximo permitido, ya que la velocidad se mide de forma automática: es blanco o negro".

¿Cuál fue el punto de quiebre de la carrera?

"Esperábamos un doblete. Lo conseguimos, pero no el día que importaba. Cometimos demasiados errores y tomamos muchas decisiones equivocadas. Fuimos el único equipo que perdió posiciones en pista; todo salió en la dirección equivocada. En este circuito solo hay un lugar para adelantar. Todos utilizan allí la energía y, si eres un poco más lento en la recta, no puedes pasar".

Sin embargo, por momentos el rendimiento del coche sí parecía estar ahí...

"El ritmo era bastante bueno porque éramos mucho más rápidos que Max y que Piastri, pero nunca tuvimos una mínima oportunidad para adelantarlos".

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El nivel de la Fórmula 1 sigue aumentando carrera tras carrera y los errores ya no se pueden cometer porque se pagan muy caro.

"Creo que Charles tenía el ritmo en el primer stint para mantenerse con los McLaren, pero cuando eres quinto y pierdes la posición con Max, que estaba sufriendo en la primera parte de la carrera, empiezas a ceder terreno y todo se vuelve todavía más difícil. Uno de los aspectos cruciales con estos coches es tener aire limpio por delante. Lo vimos con Lando: cuando estaba en cabeza era mucho más rápido que todos. Si cometes un error, inevitablemente te encuentras en la situación opuesta y todo empieza a salir mal desde el principio. Perdimos la pole por una centésima; un pequeño error nos costó muchísimo y terminamos perdiendo posición tras posición. En esta Fórmula 1 hay que ser perfecto en todo momento para estar delante".

El resultado del Gran Premio fue decepcionante, pero ¿cómo evalúa la situación general?

"Creo que Lando hizo un trabajo excelente, disputó una gran carrera y mereció la victoria. Nosotros no conseguimos juntar todas las piezas y eso hizo que todo se volviera muy difícil, aunque hoy, de cara al campeonato, no fue un desastre porque sumamos más puntos que Mercedes y McLaren. Sin embargo, soy consciente de que podríamos haber hecho mucho más y es una verdadera lástima".