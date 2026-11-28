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La FIA explora el regreso del DRS junto con un sistema push-to-pass para los motores V8 de la F1

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, revela cómo el organismo rector podría combinar ayudas aerodinámicas y eléctricas para los adelantamientos en 2030

Ronald Vording

Publicado: 28 nov 2026, 12:31

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Nikolas Tombazis, FIA

Foto de: Kym Illman (Getty Images)

Aunque el marco anunciado la semana pasada establece los elementos clave del próximo reglamento de unidades de potencia de la Fórmula 1 – un V8 turboalimentado de 2,1 litros con un componente eléctrico significativamente reducido –, todavía quedan muchos detalles por concretar en los próximos meses.

Una de las cuestiones clave pendientes es cómo facilitar los adelantamientos. Para 2026, la FIA introdujo el modo de adelantamiento, pero eso es principalmente una consecuencia de lo increíblemente complejo que es este reglamento.

Para que el reglamento actual de unidades de potencia funcione, los coches necesitaban tener una resistencia aerodinámica considerablemente menor, por lo que se introdujo la aerodinámica activa con zonas de modo recta. Con todos los pilotos pudiendo abrir sus alerones delantero y trasero, el DRS desapareció como ayuda para adelantar y la FIA tuvo que idear una alternativa, que resultó ser el modo de adelantamiento.

El objetivo es mantener todo el concepto considerablemente más sencillo para el próximo ciclo reglamentario. El director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, confirmó en una entrevista exclusiva con Motorsport.com que las zonas de modo recta (SM) desaparecerán y que el organismo rector está estudiando conceptos más familiares.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Entre bastidores, actualmente se trabaja para establecer qué se necesitará en términos de ayudas al adelantamiento a partir de 2030. La FIA está investigando varias opciones, incluida una combinación de push-to-pass y DRS.

"La potencia eléctrica en condiciones de carrera estará definitivamente más centrada en el push-to-pass y menos en la recuperación de energía. Como la parte eléctrica será mucho más pequeña en dimensiones en comparación con los motores actuales, eso significa que todos los reglamentos relacionados con el uso de la energía serán eliminados o enormemente simplificados", dijo Tombazis a Motorsport.com.

"Así que sí, será un punto fundamental para los adelantamientos, pero todavía estamos haciendo simulaciones sobre adelantamientos y carreras cerradas".

Esas simulaciones tienen como objetivo establecer exactamente qué se necesita en términos de push-to-pass – un número fijo de segundos por carrera, como tiene IndyCar, o un sistema diferente – y también si debe combinarse con el regreso del DRS.

"Si necesitamos añadir DRS para que vaya junto con alguna parte eléctrica, entonces estaremos más que encantados de hacerlo", dijo Tombazis.

"Y solo por decirlo: ya no necesitaremos tener zonas de modo SM bajo el próximo reglamento y, por lo tanto, conservaríamos la opción de tener un dispositivo más parecido al DRS para complementar la parte eléctrica y asegurarnos de que tengamos el nivel adecuado de carreras cerradas".

Mechanics work on the DRS of Max Verstappen, Red Bull RB18

Photo by: Giorgio Piola

Aunque las simulaciones siguen en curso, todavía no se ha confirmado que el push-to-pass y el DRS vayan efectivamente a combinarse, aunque Tombazis sí confirmó que tal combinación está ahora sobre la mesa.

"Podría ser, sí. No dije que vaya a ser exactamente así, pero sí, podría haber ambos [DRS y push-to-pass]".

Según la propuesta inicial, el componente eléctrico entregaría hasta 200 kW, con 100 kW disponibles para uso normal y los otros 100 kW para el push-to-pass.

Al añadir potencialmente el DRS a eso, la FIA quiere lograr el equilibrio adecuado: lo ideal sería que las maniobras de adelantamiento volvieran a completarse en la zona de frenada en lugar de a mitad de una recta.

"Sí, y lo que digo es que el DRS es una solución conocida para eso. No es algo que tengamos que inventar. Solo necesitamos ver, A, si lo necesitamos, y B, cuánto necesitaríamos.

"Claramente no queremos crear una situación en la que los coches simplemente pasen volando unos junto a otros sin ninguna lucha, queremos que haya carreras. Queremos que los coches entren en las curvas uno al lado del otro y luchen, pero tenemos las herramientas para básicamente ajustarlo de la manera correcta para 2030".

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