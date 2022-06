FIA crea el puesto de asesora de diversidad, igualdad e inclusión

Cargar reproductor de audio

En unas declaraciones recientes, el presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, pidió a los pilotos de Fórmula 1 que se abstuvieran de dar sus opiniones personales, y que mantuvieran el deporte en primer plano.

En sus comentarios a GrandPrix247, señalaba acciones como las de Sebastian Vettel y Lewis Hamilton, destacados defensores de los derechos LGTBQI+ y humanos, o las de Lando Norris, que no se esconde al hablar de salud mental. Aseguró que no le parecía incorrecto, pero que se cuestionaba si las creencias de cada uno debían estar por encima del deporte y que él no iba imponiendo las suyas a otras personas.

Los comparó con antiguas estrellas del deporte, como Niki Lauda y Alain Prost, de los que aseguraba que todo lo que hacían tenía que ver con la conducción.

Antes de crear este nuevo puesto, ben Sulayem ya intentó calmar algo los ánimos sobre sus declaraciones, usando las redes sociales para comunicar su mensaje: "Como piloto de carreras, siempre he creído en el deporte como un catalizador para el progreso de la sociedad. Por eso estoy haciendo de la sostenibilidad, la diversidad y la inclusión mis prioridades en mi presidencia".

La elegida para ocupar el cargo es Tanya Kutsenko, procedente de Ucrania, y que se encargará de las cuestiones de igualdad, diversidad e inclusión en la federación mundial, concretamente en el departamento de automovilismo.

Entre sus tareas, se encuentra la de desarrollar una nueva estrategia de acción para la FIA en este ámbito y liderar su aplicación, tanto a nivel regional como mundial.

Ben Sulayem, en su papel de representante de la federación, dio su opinión sobre el nuevo puesto: "La igualdad, la diversidad y la inclusión son prioridades importantes en mi mandato como Presidente de la FIA. Nos esforzamos por mejorar la diversidad. Al contar ahora con un asesor especializado y con experiencia en estas cuestiones, podemos seguir avanzando en la inclusión en el automovilismo".

En su anterior carrera como oficial de automovilismo, Kutsenko ha ocupado numerosos cargos y ha colaborado con federaciones de todos los continentes. Sus proyectos anteriores incluyen el desarrollo estratégico y los programas para aumentar los ingresos y la sostenibilidad.