La FIA no quiere un "regateo" en el peso de los coches para la F1 2026

Una de las críticas que reciben las actuales máquinas de efecto suelo es que son demasiado pesadas, con un límite de peso mínimo de 798 kg.

Aunque esta cifra incluye un elemento de base para los pilotos, sigue estando muy lejos de los 585 kg que pesaban los coches en 2008.

Gran parte del aumento de peso se debe al paso a unidades de potencia híbridas que incluyen baterías pesadas, así como a una serie de medidas de seguridad que incluyen estructuras de protección contra impactos más duras y el Halo.

Pero la FIA es consciente de que el límite mínimo de peso tiende a aumentar porque los equipos presionan al organismo rector para que lo eleve para compensar los nuevos elementos en los coches.

Esto es algo que quiere evitar para 2026, ya que considera que será una mejor política declarar un límite de peso para el inicio del nuevo ciclo de reglas y luego atenerse a él.

Su postura se produce en medio de un plan general para reducir el peso de los coches de F1 entre 40 y 50 kilos en 2026, a lo que contribuirán coches y ruedas más pequeños.

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Nikolas Tombazis

Nikolas Tombazis, jefe de monoplazas de la FIA, tiene claro que una vez que se establezca el límite de peso, la FIA no estará dispuesta a permitir que aumente sólo porque los equipos tengan problemas para alcanzarlo.

"Está claro que seguirá siendo un reto para los equipos alcanzar ese peso tan bajo", dijo. "No lo van a tener fácil".

"Pero vamos a ceñirnos al límite de peso que vamos a imponer, y no volveremos a inflar hacia arriba".

"Ellos (los equipos) tendrán que esforzarse más para reducir el peso si no lo consiguen".

En los últimos años se ha debatido mucho sobre los coches pesados y se ha llegado a sugerir que, dado que los requisitos de las pruebas de choque son ahora tan estrictos, se podría suprimir por completo el límite de peso mínimo, ya que no comprometería la seguridad.

Sin embargo, Tombazis cree que eso no sería lo ideal, ya que podría abrir una guerra de gastos en la que los equipos centraran la mayor parte de sus recursos en buscar componentes ligeros.

"Se ha discutido varias veces si es necesario el límite de peso", dijo.

"Pero creemos que eliminarlo por completo sería crear una batalla interminable por reducir el peso. Eso podría tener consecuencias imprevistas".

"Así que lo que vamos a poner para 2026 será un límite de peso que después no cambiará".

"No vamos a sucumbir a esta especie de regateo continuo por un par de kilos, en el que los equipos dicen: 'has añadido lo eléctrico, añadamos dos kilos', o los neumáticos son un poco más pesados, añadamos otros kilos y cosas así. No lo haremos".

"Los equipos tendrán que trabajar hasta ese límite. Y creo que podría haber algunos equipos con un poco más de peso en 2026".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!