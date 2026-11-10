Fórmula 1

La FIA revela los resultados de ADUO en la revisión final de la F1 2026

No ha habido cambios en las concesiones de ADUO después del tercer periodo de análisis de la temporada 2026 de F1

Haydn Cobb

Editado: 10 nov 2026, 11:58

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

La FIA ha anunciado sus resultados finales de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora (ADUO) para la temporada 2026 de Formula 1, sin cambios concedidos a ninguno de los fabricantes de unidades de potencia.

A partir de esta temporada, la FIA introdujo un mecanismo en el reglamento de F1 que permitía a los fabricantes de unidades de potencia realizar actualizaciones, si quedaban por detrás del motor líder, en forma de tokens permitidos según una escala de rendimiento.

Tras el primer periodo de 2026, que fue desde el Gran Premio de Australia hasta el GP de Canadá, se anunció que Red Bull Ford Powertrains se situó como referencia, mientras que el motor de combustión interna de Mercedes queda rezagado entre un 2-4%, lo que otorgó al fabricante alemán una mejora adicional este año y una más la próxima temporada.

Ferrari, Audi y Honda entraron en la categoría de estar a más de un 4% de distancia en potencia del ICE, lo que les concede dos mejoras durante la campaña actual y dos más en 2027.

Red Bull Ford Powertrains solicitó una revisión del análisis ADUO, lo que retrasó la publicación oficial de los primeros resultados, ya que cuestionó los resultados y el hecho de ser considerado el fabricante con el motor más potente.

Tal como acordaron los equipos antes del inicio de la temporada, la FIA solo mide el motor de combustión interna, pero una vez que un fabricante cumple los requisitos para ADUO, también se le permite modificar componentes eléctricos como la batería y el MGU-K.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Así que, mientras los rivales de Red Bull han podido instalar mejoras en la unidad de potencia a lo largo de esta temporada, la estructura con sede en Milton Keynes ha afrontado en la práctica una congelación del motor.

En el tercer y último análisis de ADUO de la FIA –que tomó datos de los motores desde el GP de Países Bajos hasta el GP de Estados Unidos inclusive– no ha habido cambios y, por tanto, ningún fabricante ganará ni perderá sus concesiones actuales.

Tampoco hubo cambios en el segundo periodo ADUO durante el verano.

“Para el tercer periodo, las diferencias relativas de rendimiento respecto al ICE líder evolucionaron, pero estos cambios no dieron lugar a que se concedieran homologaciones adicionales a los fabricantes de unidades de potencia”, señaló un informe de la FIA.

Dada la disputa sobre cómo se mide ADUO, la FIA está abierta a cambios en el sistema en el futuro, sujetos a la aprobación de los fabricantes de unidades de potencia, mientras que el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, confía en que el concepto está funcionando como se esperaba.

“La FIA ha llevado a cabo un amplio análisis como parte de la revisión de ADUO este año. Basándonos en la calidad de los datos y la solidez del proceso de evaluación, confiamos en nuestros hallazgos y en las conclusiones alcanzadas”, dijo Tombazis.

Nikolas Tombazis, FIA

Photo by: Kym Illman / Getty Images

“El primer año de implementación también ha reforzado nuestra creencia de que el concepto ADUO es el adecuado para Formula 1.

“Sin embargo, es importante que el sistema siga evolucionando para garantizar que siga siendo eficiente, relevante y adecuado para su propósito. Con ese fin, hemos estado trabajando estrechamente con los fabricantes de unidades de potencia y los equipos para explorar ajustes en la metodología que respalden la eficacia continua de ADUO en futuras temporadas”.

El próximo periodo ADUO comenzará en 2027, cubriendo las seis carreras iniciales de la temporada de F1 desde el GP de Bahréin hasta el GP de Miami.

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