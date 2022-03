F1 aclara normas del coche de seguridad por polémica de Abu Dhabi

Cargar reproductor de audio

Anteriormente, la norma decía que cualquier coche podía pasar al líder en condiciones de coche de seguridad durante una carrera.

La redacción original dio mucho que hablar tras el final de la temporada 2021, cuando el director de carrera Michael Masi optó por permitir sólo el paso de los coches situados entre el líder Lewis Hamiton y el segundo clasificado, Max Verstappen.

Los coches que estaban detrás de Verstappen no podían recuperar la vuelta, incluidos los que estaban entre el neerlandés y el tercer clasificado, Carlos Sainz.

En el reinicio de esa competencia a falta de una vuelta, Verstappen aprovechó la parada de pits inmediata y los neumáticos nuevos para adelantar a Hamilton, quien junto con Mercedes decidieron no ir a pits, para así hacerse con la victoria de la carrera y el campeonato del mundo.

Para asegurarse de que una situación así no se repita, y después de una discusión con los equipos, la FIA ha modificado la norma correspondiente, que ahora especifica que todos los coches doblados deben pasar al líder si se considera seguro hacerlo.

El artículo 55.13 dice ahora: "Si el director del circuito (clerk of the course) considera que es seguro hacerlo, y se ha enviado a todos los competidores el mensaje 'Los coches doblados pueden adelantar ahora' mediante el sistema oficial de mensajería, todos los coches que estén doblados (hayan perdido una vuelta o más) por el líder deberán pasar a los coches de la vuelta principal y al coche de seguridad".

El cambio aparece en el número 5 del reglamento deportivo de la FIA para la F1 de 2022, que se ha publicado hoy tras semanas de retoques y que ahora tienen los últimos detalelles.

Entre otros cambios publicados pocos días antes de la primera carrera de la temporada 2022, los pilotos deberán permanecer con el nomex (uniforme) puesto en las celebraciones posteriores a la carrera.

La norma dice lo siguiente: "Mientras dure la ceremonia del podio y el procedimiento de entrevista posterior a la carrera, los pilotos que terminen la carrera en primera, segunda y tercera posición deberán permanecer vestidos únicamente con sus monos de conducción, colocados hasta el cuello, sin abrirse hasta la cintura".

Además, "mientras duren las entrevistas en el pen televisión y la conferencia de prensa de la FIA posterior a la carrera, todos los pilotos deberán permanecer vestidos únicamente con el uniforme de sus respectivos equipos."

En el GP de Brasil del año pasado, Max Verstappen fue multado por tocar el alerón trasero del Mercedes de Lewis Hamilton en el parc ferme.

Como resultado, una nueva regla establece: "Los pilotos no deben interferir en los protocolos de parc ferme de ninguna manera".

También hay un cambio menor en una de las nuevas tablas de asignación de puntos para las carreras acortadas que se han introducido para este año tras el GP de Bélgica de la temporada pasada, que no contó con una vuelta rápida de carrera.

Para las carreras que se detienen entre el 50% y el 75% de la distancia, la puntuación para el cuarto puesto ha cambiado de nueve a 10 puntos, y la puntuación para el séptimo puesto de cinco a cuatro puntos. La asignación completa es ahora de 19-14-12-10-8-6-4-3-2-1.

Además, para los reinicios después de los periodos de bandera roja, los equipos recibirán ahora un aviso de al menos un minuto sobre si será una salida en parado o rodando antes de que se dé la señal para que los coches salgan de los boxes. Anteriormente no se especificaba ningún tiempo.