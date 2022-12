Alonso quiere su tercer título: no hay lugar en un equipo grande

Cargar reproductor de audio

A lo largo de los años, Fernando Alonso ha pasado de una actitud política muy centrada a un lenguaje más directo. Su confianza en sí mismo también emerge con fuerza de sus palabras, hasta el punto de que ya no teme mostrar ni siquiera algunas debilidades. Con cuentagotas, claro, seguimos hablando del 'Matador', pero el Fernando de finales de 2022 admite que no tiene un plan 'B' como alternativa a un plan 'A' muy claro: correr en Fórmula 1.

"He sido piloto toda mi vida y sólo he llegado a ser bueno porque no he aprendido otra cosa", confesó a la revista AMuS.

"Mi vida siempre ha estado dedicada al automovilismo, y en este contexto lo que mejor hago es conducir. Si algún día dejo la Fórmula 1, probaré suerte en otros campeonatos, haré otras carreras. Intentar ganar el Dakar seguiría siendo un reto, porque nadie con mi palmarés lo ha hecho antes. La idea de sentarme en casa me asusta, dejé la Fórmula 1 a finales de 2018 pero nunca pensé en dejarlo."

Alonso ha subrayado en varias ocasiones que considera la temporada 2022 como una de las mejores de su vida. Él mismo entró en detalles y explicó cómo hoy se siente un piloto más completo que el Fernando de 2006, el año en que ganó su segundo título mundial.

"Hoy sé leer mejor una carrera, sé cuándo atacar y cuándo no. En 2006 la gestión de los neumáticos prácticamente no existía, en los últimos años es una variable crucial, al igual que muchos otros aspectos han cobrado importancia. Por ejemplo, cuando entras en boxes para una parada, es muy importante parar en el centímetro correcto, hace años no importaba, sabías que ibas a parar diez segundos para echar gasolina y así los mecánicos tenían tiempo de sobra para cambiar neumáticos. Si tuviera que competir contra el Alonso de 2006, le ganaría por estos mismos detalles", indicó el asturiano.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"El año pasado estaba al 80%", continuó Alonso, "después de dos años alejado de la Fórmula 1 tuve que redescubrir muchos automatismos, creo que después de un parón de dos temporadas necesitas un campeonato completo para volver al 100%, y hoy me siento en mi mejor momento. Me encanta lo que hago, y me gustaría tener un coche que me permitiera luchar por el título, pero en los equipos que ahora pueden aspirar al objetivo máximo para mí no hay sitio".

"Así que evalué la situación de los demás equipos, y creo que Aston Martin es uno de los que pueden alcanzar ese objetivo en dos o tres años. No tengo tiempo ilimitado, y mientras sólo haya un uno por ciento de posibilidades de volver a ganar un campeonato del mundo, seguiré adelante. Aston Martin tiene una buena plataforma, con gente muy buena, y están construyendo una nueva fábrica de última generación.

"En Alpine dejo muchas cosas buenas que hemos desarrollado juntos, no es ningún secreto que el año pasado tuve problemas con la dirección asistida, pero ahora es perfecta, y todos los pilotos que han conducido el Alpine han alabado precisamente la dirección. Pero esa es la ventaja de contratar a Alonso... y la desventaja de perderlo", concluyó.