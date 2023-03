Una escudería con equidad de género planea entrar en la F1 en 2026

Con el nombre de Fórmula Equal, la escudería se propone trabajar con un 50% de hombres y un 50% de mujeres, y planea hacerlo desde un "país del Golfo" no especificado. Se cree que Arabia Saudí es uno de los principales patrocinadores del proyecto.

Pollock, antiguo mánager del campeón de F1 de 1997 Jacques Villeneuve, reveló los planes el martes en una entrevista con la CNN, y declaró que la ambición del equipo era principalmente garantizar que las mujeres tuvieran una vía para llegar a la F1 en diversos puestos.

La Fórmula Equal es el último aspirante potencial a la F1 que ha desvelado públicamente sus planes, tras el lanzamiento por parte de la FIA de un proceso de licitación para nuevos equipos para 2025 y 2026, siendo Andretti el más destacado de ellos.

También se cree que el equipo Hitech, de la serie Junior, y el Panthera Team Asia, de propiedad francesa, han presentado manifestaciones oficiales de interés en el proceso de licitación.

"Llevamos casi cuatro años construyendo un nuevo equipo de Fórmula 1, pero teniendo en cuenta nuestra ambición de ofrecer y crear oportunidades y vías para que las mujeres lleguen a lo más alto del automovilismo", declaró Pollock a la CNN.

"El concepto y la idea eran intentar crear un equipo de Fórmula 1 compuesto por un 50% de hombres y un 50% de mujeres, lo cual es muy difícil de conseguir con un equipo de Fórmula 1 ya existente. Esto es mucho más fácil con una hoja en blanco".

Pollock añadió que sería "fantástico" ampliar esa proporción a la pareja de pilotos del equipo, pero se mostró cauteloso ante la actual falta de corredoras con los puntos de superlicencia necesarios para llegar a la F1.

Añadió que la proporción 50/50 se extendería a todas las facetas del equipo, incluido el departamento de ingeniería y a nivel directivo.

"Creo que sería absolutamente fantástico [tener una mujer piloto]", explicó Pollock.

