Horner alaba a Checo Pérez: su primera vuelta en Q3 fue extraordinaria

Red Bull tuvo una interesante sesión de clasificación en el circuito de Yeda para el Gran Premio de Arabia Saudí. El equipo tenía una clara ventaja, pero en la Q2 Max Verstappen sufrió un problema técnico y tuvo que volver al garaje acabando con sus posibilidades de ganar la pole position.

Después de que su compañero de equipo no pudiera continuar la sesión de clasificación, Sergio Pérez adelantó a Charles Leclerc y Fernando Alonso para conseguir su segunda pole tras la de Arabia Saudí en 2022.

Mientras Horner estaba feliz por el resultado del mexicano, también explicó los problemas que afrontó Verstappen, bicampeón del mundo, en la sesión.

"Parece que ha fallado un semieje, pero por supuesto tenemos que mirar el coche en detalle para saber exactamente qué ha pasado. Podría haber salido cuarto con su vuelta cronometrada en la Q1, pero es lo que hay. Tenemos un coche rápido".

"Y la vuelta de Checo... su primera vuelta en la Q3 fue extraordinaria, así que estoy muy contento de que haya podido conseguir la segunda pole position".

Pole man Sergio Perez, Red Bull Racing, receives the Pirelli Pole Position Award from former international footballer Patrice Evra

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images