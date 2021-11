Leclerc no tiene una explicación ante la ventaja de Sainz en Qatar

La clasificación del Gran Premio de Qatar resultó decepcionante para Charles Leclerc, quien desde la jornada del viernes ya estaba a disgusto con el sentir de su Ferrari en el circuito de Losail, donde en todas las sesiones de entrenamiento ha terminado por detrás de Carlos Sainz.

La historia se repitió en la tercera práctica celebrada la tarde del sábado, con su compañero español cerrando en la sexta posición con un registro de 1m23.048s, mientras que Leclerc no pasó del noveno puesto a dos décimas de diferencia de su compañero.

Sin embargo, la verdadera caída llegó en la clasificación. Leclerc, siempre en crisis en el primer sector, no logró pasar de la Q2 a pesar de estar en pista con el compuesto blando y tendrá que empezar la carrera de mañana desde la decimotercera posición, mientras que su compañero de equipo, tras arriesgarse a ser eliminado por una dudosa elección estratégica, saldrá desde la séptima posición.

Al final de la sesión, Leclerc se presentó ante los micrófonos de Sky Sport F1 HD con un rostro sombrío y no pudo explicar cuáles fueron los problemas que le dificultaron la clasificación en Losail.

"Es extraño, estuve a un segundo pero no cometí ningún error ni nada fuera de lo normal. Tenemos que entender el motivo de estas dificultades", explicó el piloto del Cavallino Rampante.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Leclerc, que también vio anulado su tiempo en la Q1 por exceder los límites de la pista en la última curva durante la fase de apertura, marcó un mejor tiempo de 1m22.463s y se enfrentará en la carrera al Aston Martin de Lance Stroll y al Red Bull de Sergio Pérez, que no pudo entrar a los 10 más veloces al padecer del tráfico en su último intento.

Charles no pudo explicar por qué la diferencia de rendimiento con Carlos Sainz era tan amplia, aunque en las dos últimas carreras en México y Brasil, la mayor confianza del español en el SF21 parecía evidente.

"Esta vez no tengo ninguna explicación. Normalmente, cuando no paso siempre sé por qué, si me he equivocado en algún punto de la pista, pero hoy no lo sé. Fue una sorpresa muy mala y ver tiempos tan diferentes (con Carlos) tiene que empujarnos a encontrar el problema."

Donde Leclerc tuvo más dificultades de las esperadas fue en el primer sector. El monegasco admitió que nunca pudo conseguir que los neumáticos blandos de Pirelli funcionaran en la ventana correcta y esto le penalizó a la hora de no encontrar nunca una sensación óptima con la parte delantera.

"Nunca sentí que estuviera en la ventana operativa correcta, especialmente en el primer sector, donde pagaba 5-6 décimas en comparación con los demás".

GALERÍA: Charles Leclerc en el GP de Qatar de la F1 2021

