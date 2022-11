Fórmula 1 no ve riesgos para el espectáculo con dominio de Verstappen

Cargar reproductor de audio

En marcado contraste con el thriller de la última vuelta del año pasado en Abu Dhabi, Max Verstappen se aseguró el campeonato del mundo de 2022 en Suzuka con cuatro carreras aún por disputar, mientras que su equipo Red Bull se aseguró la versión de constructores en la siguiente carrera en Estados Unidos.

Domenicali dice que todavía hay mucho interés en las carreras restantes de 2022, e insiste en que no habrá un impacto negativo en el negocio de la F1.

También confía en que la lucha del próximo año será más competitiva y que potencialmente se definirá en la última carrera una vez más.

"Bueno, en realidad, no vemos ningún tipo de riesgo en absoluto", dijo cuando se le preguntó en una llamada con analistas de Wall Street si la falta de un enfrentamiento por el título sería malo para las finanzas de la F1.

"En primer lugar, tenemos la última carrera con las entradas agotadas, y los números son realmente buenos. La atención se trasladará, por supuesto, a otras luchas desde el punto de vista deportivo. Así que eso es parte de las carreras.

"Y me gustaría añadir, si se me permite, que somos totalmente positivos en cuanto al impacto que ha tenido el cambio de reglamento este año. Y no podemos comentar el hecho de que un equipo, pero específicamente en este caso Red Bull, o Max Verstappen, hicieron un trabajo increíble. Tal vez algunos otros equipos no aprovecharon las oportunidades adecuadas.

"Pero lo que vimos en la pista son carreras rueda a rueda. Eso es lo que queríamos. Y estoy totalmente seguro de que el año que viene la lucha en la pista llegará hasta el final del calendario. Y como verás, en las últimas carreras, en el aspecto deportivo hay mucha atención.

"Hay una lucha por los puestos que también para la perspectiva del equipo está relacionada con su posición financiera, y la recompensa económica si logran una posición. Así que creo que habrá mucho interés en Brasil y en Abu Dhabi también, sin ningún problema".

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Domenicali también refutó cualquier sugerencia de que los problemas económicos en Europa puedan afectar a la venta de entradas de la F1 y, por tanto, a los ingresos en 2023.

"En primer lugar, al ser un campeonato mundial podemos repartir por todo el mundo el riesgo de tener este tipo de situación que gestionar", dijo.

"Por otro lado, el hecho de que tengamos acuerdos a largo plazo reducirá la exposición a este riesgo. Y lo que puedo decir y compartir con ustedes es que ya vemos un número increíble de preinscripciones con respecto a la venta de entradas del próximo año.

"Así que esta es una buena señal que se está viendo sobre todo en Europa, donde estoy viviendo, donde está claro que esta recesión está teniendo lugar.

"Pero creo que la forma en que estamos estructurados, la forma en que hemos hecho los acuerdos nos permitirá avanzar en esta dirección.

"Por lo tanto, diría que esta situación actual nos permite pensar que debemos ser optimistas en este contexto. Por supuesto, lo supervisamos, pero esto es lo que vemos hoy".