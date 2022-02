F1 ofrece tres carreras sprint en 2022 ante negativa de equipos

Después de una exitosa prueba de tres carreras sprint el año pasado, los propietarios de la Fórmula 1, Liberty Media tenía planes para ampliar la oferta de estas competencias y correr seis carreras de este tipo en la temporada 2022.

Bahréin, Imola, Canadá, Austria, Holanda y Brasil estaban previstas para ser las sedes de este año de este formato de clasificación.

Sin embargo, las discusiones sobre el formato de las carreras al sprint se estancaron durante el invierno en medio de la resistencia de los principales equipos sobre las finanzas de lo que se estaba ofreciendo para compensar el gasto extra.

La F1 había ofrecido un paquete de compensación para los sprints adicionales que consistía en una asignación directa de 500.000 dólares para los primeros cinco eventos, y luego un extra de 150.000 dólares para cada evento posterior.

Para el plan original de seis sprints, esto significaba efectivamente un extra de 2.65 millones de dólares para cada equipo.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en 2021, no habrá una asignación extra en el límite de costes para los daños por colisión, ya que las pruebas del año pasado demostraron que no era realmente necesario.

Mientras que la mayoría de los equipos estaban contentos con la oferta de Liberty, las escuderías con mayor presupuesto en la Fórmula 1 estaban en contra de la propuesta y, en cambio, querían que el límite de costes se elevara para cubrir todos los gastos generados por esta clase de competencia.

Se supo que un equipo incluso presionó para que el límite de costes se aumentara hasta en 5 millones de dólares, lo que provocó las críticas del director ejecutivo de McLaren, Zak Brown.

Brown dijo recientemente: "Un equipo en particular quería un aumento del límite presupuestario de 5 millones de dólares, lo que era simplemente ridículo, y no tenía ningún hecho racional detrás".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lando Norris, McLaren MCL35, and Sergio Perez, Racing Point RP20, at the start

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images