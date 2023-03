El Ramadán obligaría a Arabia abrir el calendario 2024 de Fórmula 1

La posibilidad de que el Gran Premio de Arabia Saudí se convierta en la primera carrera de la próxima temporada surgió a finales del año pasado, cuando los responsables del Gran Premio de Australia revelaron que Arabia Saudí lo había solicitado debido al Ramadán.

El mes sagrado islámico de ayuno tendrá lugar del 11 de marzo al 10 de abril en 2024, y significa que Arabia Saudí no puede celebrar su carrera durante este periodo.

Pero aunque parecía que la petición de Arabia Saudí iba a ser inamovible, el príncipe Khalid bin Al Faisal, presidente de la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo (SAMF), declaró el viernes que aún no se había tomado una decisión definitiva.

Explicó que todavía estaba a la espera de las conversaciones con la Dirección de la Fórmula 1 (FOM) y los equipos para resolver cómo podrían funcionar mejor las cosas.

"Todavía es demasiado pronto", dijo, cuando se le preguntó sobre cómo de firmes estaban los planes para que Arabia Saudí tuviera la primera carrera.

"Nos encantaría tener la carrera inaugural, y estoy seguro de que es algo que deberíamos discutir ahora antes del anuncio del calendario".

"Queremos ver la reacción de los equipos porque queremos lo mejor para la FOM, y lo mejor para los equipos. Si es la mejor solución nos encantaría tener la carrera inaugural, pero ahora no hay nada fijado".

An aerial view of the circuit

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images